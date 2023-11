Padel nov hitrostni rekord - v vožnji z avtom vzvratno! (Oglejte si video)

Mejnik pa je premaknil Hrvat Goran Drndak s svojim avtom Rimac nevera, ki je doslej podrl že vse mogoče hitrostne in časovne rekorde.

Drndak se je vzvratno z nevero na električni pogon peljal kar 275,74 km/h! Rekord je hrvaško - slovenski projekt, za merjenje rekordnega poskusa so poskrbeli pri trboveljskem podjetju Dewesoft.

Drndak je slikovito opisal občutke med vožnjo: »Občutek pri pospešku, ko mi je vrat povleklo naprej, je skoraj enak občutku pri močnem zaviranju. Z volanom sem moral delati res nežno, da ne bi vznemiril ravnotežja. Smer in točko zaviranja sem iskal v vzvratnem ogledalu, vmes pa moral spremljati še hitrost. A čeprav je bila današnja vožnja povsem v nasprotju s tem, za kar je bil ta avtomobil zasnovan, je nevera enostavno pometla še z enim rekordom.«

Vse skupaj se je začelo s šalo, ko so se med razvojem avtomobila pogovarjali, da bi bil bržkone tudi najhitrejši avtomobil na svetu v vožnji vzvratno.

Rimčev razvojni inženir Matija Renić je dodal: »Avto s svojo aerodinamiko, hlajenjem in stabilnostjo seveda ni namenjen vožnji vzvratno. A začeli smo se pogovarjati, kako zabavno bi bilo vseeno poskusiti. Simulacije so pokazale, da bi lahko dosegli prek 240 km/h, a nismo zares vedeli, kako se bo avto obnašal.«

Nevera s svojimi 1408 kW moči in 2360 Nm navora v pravi smeri doseže kar 412 km/h. Z njo so podrli že kup rekordov, med drugim pri pospeševanju naravnost.

Do stotice se izstreli v 1,74 sekunde, 400 km/h pa doseže v manj kot pol minute (29,93 sekunde). Nov rekord so med serijskimi vozili z električnim pogonom letos postavili v Goodwoodu (49,32 sekunde) in - za kar 20 sekund - na Nürburgringu (7:05,298 minut), poročajo v reviji Avto magazin.

Še zanimivost - Rimac je rekord za najhitrejše električno vozilo podrl že leta 2012 s predelavo BMW M3 E30 (e-M3). Skupaj si lasti kar pet Guinnessovih svetovnih rekordov.

Oglejte si video tega norega rekorda