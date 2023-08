Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez doniral 30.000 EUR

Šport je izjemno pomemben del slovenske družbe, prebivalci Slovenije pa veliki ljubitelji, podporniki in prostovoljci v športu, ki našim športnicam in športnikom stojijo ob strani na njihovih športni poti, ki se začne že v mladih letih.

Žal so mnoge od njih prizadele katastrofalne poplave, zato bo Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez prizadetim v poplavah namenil 30.000 EUR, preko treh humanitarnih organizacij (Karitas, Rdeči Križ, Zveza prijateljev mladine Moste-Polje) za pomoč prizadetim v poplavah.

»Humanitarna pomoč, ki smo jo namenili zgoraj omenjenim organizacijam, je s strani OKS prvi del pomoči Slovenkam in Slovencem, ki so jih poplave najbolj prizadele. Ob tem se iskreno zahvaljujem tudi mnogim športnicam in športnikom, ki so del svojih zaslužkov in nagrad iz preteklih tekmovanj namenili prizadetim v poplavah in s tem pokazali veliko dobrodelnost in spoštovanje družbe iz katere izhajajo«, je povedal predsednik OKS-ZŠZ, Franjo Bobinac.

Hkrati je OKS že začel tudi s popisom uničenih in poškodovanih športnih objektov, ki ga bodo posredovali pristojnemu ministrstvu in bo služil za izdelavo strategije in določitev potreb pri sanaciji škode. Žal so tudi mnoge športnice in športniki ostali brez možnosti treninga in s poškodovano oz. uničeno opremo, zato so klube in društva iz njihovih športnih panog, ki niso bila prizadeta v poplavah, prosili, da jim omogočajo treniranje v njihovih sredinah in pomoč pri zagotavljanju primerne športne opreme.