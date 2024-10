Mladi AMZS kolesarji na evropskem tekmovanju v Parizu štirinajsti

V Parizu, prizorišču letošnjih olimpijskih in paraolimpijskih iger, je v organizaciji Mednarodne avtomobilistične zveze FIA Regija I in francoskega mobilnostnega kluba Federation francaise de cyclotourisme (FF Velo), potekalo 37. evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje mladih kolesarjev ETEC.

Letos jena tridnevnem tekmovanju sodelovalo 17 ekip mladih kolesarjev, starih od 10 do 12 let, iz 16 držav. Avto moto zvezo Slovenije (AMZS) in Slovenijo je pod mentorstvom selektorja Dušana Šuta iz Gornje Radgone, zastopala štiričlanska ekipa, ki je bila izbrana na AMZS tekmovanju Najboljši mladi kolesar, na poligonu Vransko: Ian Birsa in Pia Polanc Cipot (AMD Gorica), Lenart Kos (AMD Ravne na Koroškem) ter Anna Tomažič (AMD Gornja Radgona).

Ekipe mladih kolesarjev, v katerih sta po dve dekleti in po dva fanta, so se pomerile v sedmih vajah, s katerimi so ocenjevalci preverili tako njihovo teoretično znanje kot spretnost na kolesu in poznavanje cestnoprometnih predpisov v praksi: dvakrat so morali svoje veščine pokazati na kolesarskem poligonu z različnimi ovirami in spretnostnimi izzivi, poiskati so morali pot iz labirinta (praktični in teoretični del), s pomočjo puzel so morali sestaviti prometni znak in poiskati napake, narisati risbo na temo prometa.

Posamezna vaja je lahko ekipi prinesla 80 točk, vsaka napaka pa je pomenila odbitek točk. Najboljši so bili mladi kolesarji iz Latvije (LAMB), drugi so bili predstavniki Srbije (AMSS), tretje mesto pa je osvojila ekipa češkega avtomobilskega kluba UAMK, naši mladci pa so bili 14. Kot nam je povedal mentor Dušan Šut, bi lahko dosežek bil tudi boljši, a je konkurenca bila zelo močna.

Naša ekipa je sicer imela krajše skupne priprave v Termah Ptuj, a so člani ekipe očitno v času počitnic malo zaspali in pozabili na individualne priprave.

Mladi med tekmovanjem. FOTO: AMZS

Predsednik AMZS strokovnega sveta za varno mobilnost Ferdo Abraham, ki je ob Eriku Logarju, vodji področja varne mobilnosti pri AMZS, bil vodja ekipe v Franciji, je po zaključku tekmovalnega dela dogodka povedal: »Naši mladi kolesarji so na evropskem tekmovanju dosegli zadovoljiv rezultat, več kot sam rezultat pa šteje dejstvo, da so tako v praktičnem kot teoretičnem delu pokazali veliko znanja, poleg tega pa sem prepričan, da so se naučili veliko novega, kar jim bo pomagalo, da bodo v prometu bolj varni. V AMZS smo zelo ponosni na naše najmlajše vzornike in promotorje varne udeležbe v prometu, za katere smo prepričani, da bodo to svoje znanje širili tako med vrstniki kot med starejšimi udeleženci v prometu. Upamo, da tudi s tovrstnimi aktivnostmi pripomoremo, da se bo prometna varnost še naprej izboljševala.«

Dodal je, da Mednarodna avtomobilistična zveza FIA za mlade kolesarje že vrsto let organizira tekmovanja ETEC, v katerih se na nacionalnem nivoju vključujejo evropski avtomobilski klubi.

V pripravah na zaključno tekmovanje vsako leto sodeluje več kot milijon otrok v starosti med 10 in 12 let. Najboljši se udeležijo zaključnega tekmovanja.

Evropsko tekmovanje pomeni tudi druženje z vrstniki iz drugih držav in spoznavanje njihovih kultur. AMZS izbirno tekmovanje Najboljši mladi kolesar, ki mlade kolesarje popelje na mednarodno tekmovanje avtomobilistične zveze FIA, organizira od leta 1997.