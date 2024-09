Kranjska Gora očarala tekače z neverjetnimi razgledi in fantastičnim vzdušjem

Minuli konec tedna je Kranjska Gora gostila največji slovenski trail tekaški dogodek – I Feel Slovenia Julian Alps Trail Run by UTMB, kjer je približno 3500 tekačev odkrivalo slikovite gorske trase, dolge od 10 do kar 120 km, in uživalo v panoramskih razgledih na Julijske Alpe.

Skoraj 5000 navijačev je s svojo prisotnostjo napolnilo mesto in ustvarilo edinstveno mednarodno vzdušje. Za piko na i je poskrbelo sončno vreme.

Dogodek so v petek ob 21.30 otvorili tekači na 120 km trasi, ki so svojo pot začeli v Radovljici. Za popestritev vzdušja so poskrbeli domačini, ki so tekače na pot pospremili z godbo in s tradicionalno narodno nošo.

Naslednji dan ob 7.00 so se tekačem na Bledu pridružili še udeleženci 80 km trase, ob 9.30 pa še tekači in tekačice na 50 km trasi, ki so svojo tekaško dogodivščino začeli v Žirovnici. Na krožne poti okrog Kranjske Gore so se tekom dneva podali še tekači na 25 km, 15 km in 10 km.

Organizatorji dogodka so poskrbeli tudi za najmlajše tekače in tekačice, ki so ob 15.00 navdušeno pričakali štart na 200 m otroškem teku po Kranjski Gori. Otroci so na cilju prejeli eno svojih prvih medalj, ki jim bo, vred z veseljem ob dosežku, zagotovo ostala v dobrem spominu.

Čeprav je vreme nekaj dni pred dogodkom organizatorjem povzročilo nekaj preglavic, ki so zaradi snega v najvišjih predelih zahtevale prilagoditve najdaljših tras, je sam dogodek postregel s soncem in prijetnimi temperaturami, ki so – kljub malo zahtevnejšim pogojem – omogočale izjemno tekaško izkušnjo in spektakularne razglede.

»Tekma je bila super, vse se mi je poklopilo. Na ultra preizkušnjah se mora, sicer ni pogojev za zmago. Prvi del je bil zelo tekaški, hiter, tam nisem imel nobenih problemov in mi je bilo praktično kot sprehod. Potem se je pa začelo. Zgoraj na grebenu je bilo kar zoprno in razmere so bile težke.

Aleš Svetina. FOTO: Lejla Harbas

Drselo je po skalah, imeli smo tudi veliko blata, ampak sem bil večino tekme, mislim, da od 25. kilometra naprej, v vodstvu. Zadnjih 40 km sva se dobro lovila s Casperjem, ampak ko sem prispel v Dovje, sem vedel, da bom zmagal,« je po prihodu v cilj povedal najhitrejši tekač na 120 km Aleš Svetina, ki je za 120 kilometrov in več kot 5000 višinskih metrov, potreboval samo 12 ur in 44 minut.

Že v četrtek se je na prevzemu številk oglasilo veliko število tekačev in tekačic, ki jih je v dvorani Vitranc pričakala pestra ponudba partnerjev dogodka. Veliko udeležencev iz tujine je v želji po raziskovanju Kranjske Gore in okolice v Slovenijo prišlo že nekaj dni pred dogodkom, kar kaže na privlačnost te destinacije za aktivna doživetja in je tudi odlična promocija za Slovenijo.

FOTO: Lejla Harbas

Skupna številka tujih tekačev in njihovih spremljevalcev, ki so prišli iz več kot 80 držav sveta, se je ta konec tedna tako približala kar 6000. Hkrati so organizatorji v Kranjski Gori pozdravili še 2000 domačih tekmovalcev in njihovih spremljevalcev, tako da je destinacijo v sklopu dogodka obiskalo skoraj 10.000 ljudi.

Edini slovenski dogodek v prestižni svetovni seriji

Julian Alps Trail Run by UTMB povezuje Julijske Alpe ter destinacije Radovljico, Bled Žirovnico in Kranjsko Goro, kjer je osrednje prizorišče. Dogodek že tretje leto Slovenijo vključuje v elitno serijo UTMB World Series, ki združuje 50 najprestižnejših trail tekaških dogodkov po svetu. Tako se Kranjska Gora postavlja ob bok znanim dogodkom, kot sta Lavaredo Ultra Trail in Ultra Trail de Mont Blanc.

Luka Hren, organizator dogodka:

»Letošnja izvedba je bila z rekordno udeležbo tudi za nas kot organizatorje izziv, kajti ko udeležba zraste iz lanskih 2000 prijav na letošnjih več kot 3000, je to svojevrsten izziv, ker moraš vse stvari pripraviti za bistveno več udeležencev. Prvi vtisi tekačev so dobri in – glede na vremensko situacijo v preteklem tednu – nam je vreme na prireditvi odlično služilo.

Malce je bilo sicer megle v hribih, kar je bilo še celo dobrodošlo pri tekačih, kajti v dolini je bilo kar vroče. Lahko rečem, da je šlo za zelo uspešno izvedbo. Pokazalo se je tudi to, da je Julian Alps Trail Run zagotovo največji trail tekaški dogodek v Sloveniji in tudi en največjih v regiji, kar potrjuje s svojo prisotnostjo v prestižni seriji UTMB World Series in z visoko udeležbo tekačev, ki so prišli iz več kot 80 držav.«

FOTO: Lejla Harbas

FOTO: Lejla Harbas

FOTO: Lejla Harbas