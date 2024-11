Ko uporabljamo dereze, imamo v rokah cepin in ne planinskih palic (VIDEO)

Ko sneg pokrije gorsko pokrajino, je naše osnovno gibanje še vedno hoja. Ne glede na to, ali se v zasnežene gore podajamo peš, s turnimi smučmi, krpljami ali gorskim kolesom, se bomo hitro srečali s pobočji, ki jih lahko varno prečimo le z uporabo cepina in derez in seveda ogromno znanja in izkušenj pri rabi obeh pripomočkov.

Ko uporabljamo dereze, imamo v rokah cepin in ne planinskih palic, na rokah pa rokavice. Samo predstavljajte si, da hodite po pobočju naklonine, kot je na Viševnik ali Kamniško sedlo, lahko tudi čez melišče na Durce pod Malo Raduho; po nesreči se z derezo zapnete v hlače in padete.

V rokah imate planinske palice ali pa cepin brez rokavic. Pri padcu je ključna prva reakcija, prva sekunda, dve … S palicami se ne boste ustavili, brez rokavic pa boste spustili cepin.

Dereze ali derezice?

Derezice so odličen pripomoček za varnejši korak in jih uporabljajo tudi gorski reševalci pri svojem delu. Vendar kot vse, imajo tudi derezice omejitve, do kod je njihova raba še varna.

Derezice se namreč lahko uporabljajo na gozdnih cestah, planinah, kot sta Pokljuka in Velika planina, kjer izoblikovanost zemeljskega površja ne dopušča večjih zdrsov in je njihov namen zgolj, da ne pademo na položni in poledeneli podlagi.

Takoj ko gremo z derezicami v strmejša pobočja, obstaja nevarnost, da se nam snamejo s čevljev, saj so nanje pritrjene z elastiko, poleg tega nimamo stika s podlago v celoti, s čimer zaradi naklonine povečamo možnost zdrsa in poškodbe in/ali celo smrti.