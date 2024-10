Kako nas počasi ubija sedeče življenje

Udobna služba je lahko nevarna? Sedenje povezujemo z udobnostjo in obratno. Kdor ima ta privilegij, da v službi sedi, pote je na konju?

Statičnost telesne drže, nevtralni položaji sklepov in mehanski pritiski na mehka tkiva so tisti, ki ob dolgotrajnem sedenju povzročajo zgoraj omenjene težave.

Čeprav so obremenitve mišično-skeletnega sistema med sedenjem relativno nizke, pride ob dolgotrajni izpostavljenosti do kumulativnih obremenitev, ki lahko povzročijo draženje in/ali poškodbe določenih tkiv.

Med sedenjem ob delu na računalniku so najpogosteje poročana simptomatična mesta spodnji del hrbta, predel vratu, ramen in zapestja. Omenjene tegobe pomembno vplivajo na kakovost življenja in zmožnost za delo.

Idejo za članek sem dobil na spletni strani NIJZ, kjer sem zasledil članek z naslovom: Poženimo telo v gibanje in sprostitev. Na njihovi spletni strani je cel kup koristnih nasvetov, zato jo naše uredništvo zelo priporoča za branje.

Sedeča nevarnost

Manj, ko čez dan sedimo ali ležimo, boljše so možnosti za dolgo in zdravo življenje. Če čez dan stojimo ali se gibamo, imamo manjše tveganje za prezgodnjo smrt, kot če sedimo za mizo.

Če živite sedeč način življenja, se povečajo možnosti za prekomerno telesno težo, razvoj sladkorne bolezni tipa 2, bolezni srca, pa tudi depresije in anksioznosti. Vse je jasno, ampak ...

Kako sedeče življenje vpliva na telo?

Ljudje smo narejeni tako, da stojimo pokonci. Naše srce in srčno-žilni sistem tako delujeta bolj učinkovito. Tudi naše črevesje deluje bolj učinkovito, ko smo pokonci.

Pogosto imajo ljudje, ki ležijo v bolnišnici, težave z delovanjem črevesja. Ko smo fizično aktivni, se po drugi strani izboljšata naša splošna raven energije in vzdržljivost, naše kosti pa ohranjajo moč.

Noge in glutealne mišice

Dolgotrajno sedenje lahko oslabi in izrabi velike mišice nog in glutealne mišice. Te mišice so pomembne za hojo in stabilizacijo. Če so te mišice šibke, je večja verjetnost, da se bomo poškodovali zaradi padcev in napora med vadbo.

Spet ta telesna teža

Gibanje mišic pomaga našemu telesu pri porabi maščob in sladkorjev, ki jih zaužijemo. Če veliko časa presedimo, prebava ni tako učinkovita, zato te maščobe in sladkorje zadržujemo v telesu kot maščobe.

Tudi če telovadimo, a veliko časa preživimo v sedečem položaju, še vedno tvegamo zdravstvene težave, kot je metabolni sindrom. Najnovejše raziskave kažejo, da potrebujemo 60-75 minut na dan zmerno intenzivne telesne dejavnosti, da se znebimo nevarnosti prekomernega sedenja.

Boki in hrbet

Pri sedenju se mišice upogibalke kolka skrajšajo, kar lahko povzroči težave s kolčnim sklepom. Dolgotrajno sedenje lahko povzroči tudi težave s hrbtom, še posebej, če nenehno sedimo v slabem položaju ali ne uporabljamo ergonomsko oblikovanega stola.

Slaba drža lahko povzroči slabo zdravje hrbtenice, na primer stiskanje diskov v hrbtenici, kar povzroči prezgodnjo degeneracijo, ki je lahko zelo boleča.

Anksioznost in depresija

Še vedno ne razumemo povezave med sedenjem in duševnim zdravjem tako dobro kot povezave med sedenjem in fizičnim zdravjem, vemo pa, da je tveganje za anksioznost in depresijo večje pri ljudeh, ki več sedijo. To je morda zato, ker ljudje, ki veliko časa preživijo sede, zamujajo pozitivne učinke telesne dejavnosti in časa v naravi. V tem primeru je lahko v pomoč vstajanje in gibanje.

Rak

Nove študije kažejo, da nevarnosti sedenja vključujejo povečano možnost za nastanek nekaterih vrst raka, vključno z rakom pljuč, maternice in debelega črevesja. Razlogi za to znanstvenikom še niso natančno znani.

Srčna bolezen

Na primer, ena študija je pokazala, da so moški, ki so gledali televizijo več kot 20 ur na teden, imeli 60 odstotkov večje tveganje za smrt zaradi bolezni srca in ožilja kot moški, ki so gledali samo 10 ur televizije na teden.

Nekateri strokovnjaki pravijo, da imajo ljudje, ki so nedejavni in dolgo časa sedijo, kar 140 odstotkov večje tveganje za srčni napad ali možgansko kap.

Sladkorna bolezen

Študije so pokazale, da lahko celo petdnevno poležavanje v postelji povzroči povečano inzulinsko rezistenco v našem telesu, kar bo povzročilo dvig krvnega sladkorja nad tisto, kar velja za zdravo.

Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki več časa preživijo v sedečem položaju, 110 odstotkov večje tveganje za sladkorno bolezen.

Trd vrat in ramena

Preživljanje časa zgrbljeno nad računalniško tipkovnico lahko povzroči bolečine in togost v vratu in ramenih. Kako lahko zaščitite svoje zdravje pred nevarnostmi sedenja? Če trenutno nimate dovolj telesne aktivnosti čez dan, še ni prepozno, da to situacijo obrnete sebi v prid, pojdite ven, morda celo v najbližji park in naredite nekaj res dobrega zase.

V svoj dan vnesite več aktivnosti

Nekateri načini, kako lahko vključite aktivnost v svoj dan in pozabite na 100-odstotno sedeče življenje, so:

Pojdite na sprehod, kolesarite, avto pa pustite doma

Namesto dvigal in tekočih stopnic izberite stopnice

Ko se vozite z avtobusom, izstopite nekaj postaj prej

Parkirajte dlje od najbližjega parkirišča in preostanek poti pešačite

Med čakanjem na prevoz izračunajte, koliko časa vam bo vzelo, da enako razdaljo premagate peš, morda boste na cilj hitreje prispeli s hojo kot s čakanjem na javni prevoz.

Bodite aktivni

V svojem bližnjem okolju poiščite športno skupino, fitnes, skupino, ki vam ustreza. Prednosti vadbe na prostem pa tudi v telovadnici pozimi, so številne.

Bodite aktivni pri delu

V službi se lahko gibljete več, kot si mislite:

Pojdite po stopnicah namesto z dvigalom

Pojdite in se pogovorite s sodelavci, namesto da jim pošljete e-pošto

Vzemite si odmor za kosilo stran od mize in uživajte v kratkem sprehodu zunaj

Organizirajte pohodna srečanja

Če niste prepričani, kje začeti s spreminjanjem svojih sedečih navad in sedečega življenja, začnite tako, da greste ven!