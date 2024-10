Kako dolgo lahko živi človek? Številka je veliko presenečenje

Pričakovana življenjska doba se podaljšuje, večina od nas zdaj lahko pričakuje, da bo živela okoli 80 let.

Toda ali ste se kdaj vprašali, kako dolgo bi lahko živeli, če bi se zaradi kombinacije sreče in genetike izognili najpogostejšim vzrokom smrti in nesreč?

Najdlje živeča oseba na svetu je bila doslej Francozinja Jean Calman. Več kot 122 let, ki jih je preživela, pa je morda le spodnja meja.

Vsaj tako kažejo rezultati raziskave, ki so jo pred časom objavili v Nature Communications. Kakšna je največja življenjska doba človeka?

Kaj nam krati dolgo življenje?

Že od nekdaj so si ljudje želeli odkriti skrivnosti nesmrtnosti in najti pot do dolgoživosti. Tu se postavlja vprašanje, kaj nam preprečuje, da bi živeli dlje?

Med vzroki je celično staranje, ki ga povzroči poškodba DNK. Do tega vodi več dejavnikov. Eden najpomembnejših je oksidativni stres.

Vse se začne v drobnih fižolu podobnih mitohondrijih v naših celicah. Te mikroskopske strukture ustvarjajo večino celične energije, potrebne za preživetje, a na žalost proizvajajo tudi stranske produkte, in sicer proste radikale, v bistvu nestabilne atome, ki odbijajo in poškodujejo dele celice, kar vodi do poškodb in oksidativnega stresa.

Sčasoma se to stanje poslabša, kar poveča tveganje za bolezni, povezane s staranjem, tudi s Parkinsonovo in Alzheimerjevo boleznijo.

Kaj, če bi se s kombinacijo sreče in genetike lahko izognili smrtno nevarnim boleznim? Odgovor bo morda nekatere razočaral. Naša telesa se bodo tako ali tako izrabljala, črpala kri, prebavljala hrano in opravljala vse funkcije, potrebne za preživetje. To ima posledice.

Starejši, ko postajate, dlje traja, da se vaše telo ozdravi od te obrabe. Vse to pomeni, da tkiva postopoma izgubljajo sposobnost popravljanja, kar lahko vodi v disfunkcijo in bolezni, pišejo v Business Insider.

Ena študija kaže, da se čas okrevanja človeškega telesa podvoji vsakih 15 let (na primer, če so se vaše modrice celile en teden, ko ste bili stari 40 let, boste morali pri 55 letih na enak učinek čakati dva tedna).

Sčasoma človeško telo izgubi sposobnost ohranjanja imunosti, in ko odpove preveč sestavnih delov telesa, umremo.

Kolikšen je najdaljši čas, preden popolnoma izgubimo sposobnost okrevanja od stresorjev, kot so bolezen in poškodbe?

Nekateri znanstveniki so predlagali 115 let, drugi 130. Študija mednarodne skupine znanstvenikov, objavljena maja 2021 v Nature Communications, je starostno mejo postavila na 150 let. Če očitne grožnje ne bodo vzele naših življenj, bo to temeljna izguba imunosti, pravijo raziskovalci.

Zakaj so raziskovalci izbrali mejo 150 let?

Znanstveniki so se osredotočili na preučevanje stopnje staranja, saj ta določa meje življenjske dobe. Tako so vzeli vzorce krvi več kot 70.000 ljudem, udeležencem iz več držav, starih do 85 let, in opazovali kratkotrajne spremembe krvne slike.

Število belih krvnih celic lahko nakazuje stopnjo vnetja (bolezni) v njihovem telesu, medtem ko lahko njihov volumen rdečih krvnih celic nakazuje tveganje za srčno bolezen, možgansko kap ali kognitivno okvaro, kot je izguba spomina.

Raziskovalci so te podatke nato poenostavili v parameter in ga poimenovali dinamični indikator telesne kondicije – DOSI.

Kot dodajajo znanstveniki, so spremembe vrednosti DOSI pri udeležencih študije napovedovale, kdo bo razvil bolezni, povezane s starostjo, kako so se razlikovale glede na osebo in profilirali izgubo imunosti s starostjo.

Ti izračuni so predvidevali, da bo pri vseh, ne glede na zdravje ali genetiko, imunost popolnoma padla pri 150 letih, kar je teoretična meja za človeško življenjsko dobo.

Vendar pa obstaja, ampak. Takšne ocene predvidevajo, da ne bo narejeno nič novega, na primer ne bodo razviti novi načini zdravljenja pogostih bolezni.

To je resna pomanjkljivost, saj se napredek dogaja vse življenje in nekaterim ljudem koristi več kot drugim. Avtorji sami poudarjajo, da je določitev neodvisne stopnje staranja začetek dolgega potovanja. Naslednji korak bo iskanje načina, kako prestreči izgubo imunosti.