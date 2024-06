Kaj se nam zgodi, če vsak dan pojemo dve žlički medu? Še znanstveniki so presenečeni

Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Nutrition Reviews, je pokazala, da med izboljša raven krvnega sladkorja in holesterola.

V raziskavi, ki je trajala približno dva meseca, je sodelovalo 1100 ljudi, rezultati pa so pokazali, da med pozitivno vpliva na zdravje srca in da ugodno vpliva na raven sladkorja in holesterola v krvi.

Udeleženci so zaužili približno dve polni čajni žlički medu na dan. Ugotovili so, da je surovi med tisti, ki zagotavlja veliko več koristi za telo, medtem ko predelan med ni tako učinkovit.

Pravi med je t. i. surov med, nabran direktno iz čebelnjaka, ki vsebuje obilico vitaminov, mineralov, antioksidantov, čebeljega cvetnega prahu in propolisa. To je domači med, ki se zajame iz čebeljega panja ter se le precedi skozi fino cedilo, s čimer je njegova obdelava končana.

Med iz trgovinskih polic je v veliki meri procesiran, podvržen toplotni obdelavi in odstranitvi cvetnega prahu, kar uniči dobršen del njegovih zdravilnih učinkovin. Tako ima le surov med čudežne lastnosti, ki blagodejno vplivajo na človeško zdravje in splošno počutje.

Med je bogat z antioksidanti, ki so dobri za zdravje srca. Vsebuje flavonoide, ki imajo sposobnost preprečevanja nastajanja krvnih strdkov, a tudi fenolne spojine, ki zmanjšujejo tveganje za bolezni srca in ščitijo celice pred oksidativnim stresom.

Konec koncev se strokovnjaki strinjajo, da sta ena do dve žlici surovega medu na dan dovolj, da dobite hranila, ki jih potrebujete za dobro zdravje.

Ti rezultati so presenetljivi, če upoštevamo, da med vsebuje približno 80 odstotkov sladkorja. Toda med je tudi kompleksna sestava sladkorjev, beljakovin, organskih kislin in drugih običajnih in redkih bioaktivnih spojin, ki so zelo koristne za zdravje, so zaključili raziskovalci, ki so izvedli raziskavo.

