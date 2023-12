Božično veselje ima zlobno sestro dvojčico, ki se imenuje žalost, opozarjajo strokovnjaki

Najpogostejši razlogi za depresije ob prihajajočih praznikih so čustveni odnosi z bližnjimi, finančno stanje in izčrpanost. Če vam katera od teh kategorij povzroča glavobole, bi morali glede tega tudi kaj storiti.

Kadar je vaš stres na vrhuncu, ga je le težko zajeziti, se strinjajo psihologi in obenem svetujejo, kako preprečiti morebitno depresijo.

Denar in nezavidljiva finančna situacija že tako prinašata nejevoljo, ob praznikih, ko so ljudje obsedeni s kupovanjem daril, pa še bolj.

Naj vam bo v tolažbo to, da je trenutno večji del sveta v podobnem položaju. Večini ne prizanaša, zato bodite raje hvaležni za to, kar imate.

Morda vam bo pomagalo, če določite, koliko denarja lahko porabite v nekem času. Tako vas pri kupovanju daril ali hrane ne bo zaneslo, saj boste vedeli, s kolikšno vsoto denarja razpolagate.

Naj vas ne žalosti, če ne morete kupiti najdražjih stvari, saj sreča v resnici nima cene. Pri izbiri daril bodite ustvarjalni in domiselni, unikatna darilca lahko naredite tudi sami.

Načrtujte svoje obveznosti vnaprej

Da bi se ognili izčrpanosti, stvari, ki jih morate opraviti, načrtujte vnaprej. Danes se odpravite nakupovat, jutri okrasite dom, tretji dan pripravljajte praznične jedi in tako naprej. Ne pozabite si vzeti čas za prijatelje, spomnite pa se tudi na tiste, ki so manj srečni od vas. Bolje se boste počutili, če boste revnemu otroku podarili rabljeno igračo, knjigo ali oblačilo.

Ne pozabite nase

Naučite se reči ne. Prijatelji bodo razumeli, če jim zmeraj ne boste mogli pomagati, zato si kdaj pa kdaj le vzemite odmor in se posvetite sebi.

Že 15 minut na dan vas lahko obnovi in pripravi na prihajajoče stresne dogodke. Poslušajte umirjeno glasbo in v miru popijte svojo najljubšo kavo. Pustite mislim prosto pot, po nekaj minutah se boste počutili kot prerojene.

V teh dneh je pretiravanje priljubljeno na vsakem koraku, kljub temu pa ne zapostavljajte svojega zdravja. Pred večerno zabavo pojejte zdrav obrok, saj boste tako vase spravili manj alkohola in sladkih dobrot. Ob tem telesno kondicijo ohranjajte z rekreacijo, ki prav tako odpravlja depresivno počutje.

Čas za razmislek o sebi in drugih

Prazniki so pravi čas za krepitev občutka hvaležnosti za vse, kar imate, namesto da se osredotočate na tisto, česar nimate. Lepo je, če se v tem času spomnimo tudi na tiste, ki jih že dolgo nismo videli.

Zato pokličite prijatelja, s katerim ste se oddaljili. Počutili se boste bolje, izražanje iskrenih čustev in druženje z ljudmi preganjata slabo voljo in privabljata pozitivna čustva.

Ohranjajte družinske božične običaje, saj krepijo občutek pripadnosti in skupnosti. Ob tem se potrudite, da družinske člane sprejmete take, kot so, in pozabite na morebitna nesoglasja. Ne silite se k veselju samo zato, ker se bližajo prazniki, ampak dovolite, da vam čustva najbližjih ogrejejo srce.

In še droben nasvet za vser športne rekreativce

Božični čas je idealen za kupovanje športne opreme (ki je sploh ne potrebujemo), zato naj vas spomnimo, da so v januarju popusti večji, vaša plača pa nič več obremenjena z božičem.