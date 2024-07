Ali so nekatere vsakdanje navade res zdrave

Na spletni strani MedicineNet se je ameriška zdravnica Brunilda Nazario spraševala, kaj je in kaj ni zdravo, torej kaj je res dobro, kaj so miti.

Čiščenje telesa

V čiščenje telesa sodi postenje, uživanje ali pitje samo določenih živil ali pijač ali jemanje dodatkov za odstranjevanje toksinov ali izgubo teže.

Čiščenja oziroma detoksi ali jemanje dodatkov ali zelišč za odstranjevanje toksinov iz telesa ali izgubo teže. Bolj verjetno je, da povzročajo škodo kot korist. Ni veliko znanstvenih dokazov, ki bi podprli njihove trditve, nekateri programi pa so lahko celo nevarni.

Štetje kalorij

Telo kuri kalorije različno, odvisno od vrste hrane, ki jo jeste, in vašega metabolizma.

Zdi se logično: jejte manj kalorij in izgubili boste telesno maso. Vendar pa niso vse kalorije enake. Vaše telo jih kuri različno, odvisno od vrste hrane, ki jo jeste, vašega metabolizma in celo vrste organizmov, ki živijo v vašem črevesju. Bolj trajnostni načrt za zdravo težo: kakovostna hrana, vadba, dober spanec in zdravniški nasvet.

Dnevno tuširanje

Prepogosto tuširanje lahko odstrani zaščitno olje in koristne bakterije s kože.

Mogoče res preveč čistite svoje telo oziroma kožo. Vsakodnevno umivanje z milom lahko odstrani zaščitna olja s kože, kar povzroči suho kožo in večjo nagnjenost k okužbam. In če uporabljate antibakterijsko milo, se tveganje še poveča – lahko uničite dobre bakterije na svoji koži in zmanjšate odpornost. Zdravniki priporočajo tuširanje trikrat do štirikrat na teden.

Nizkomaščobna hrana

Uživanje preveč nizkomaščobne hrane lahko pomeni, da vam primanjkuje potrebnih vlaknin, beljakovin in aminokislin, medtem ko zaužijete preveč ogljikovih hidratov.

Nizka vsebnost maščob ne pomeni vedno zdravo. Pogosto, ko odstranite maščobo, odstranite tudi vlaknine, beljakovine ali aminokisline iz svoje prehrane, hkrati pa dodate veliko ogljikovih hidratov. Bolje je, da zmanjšate transmaščobe in nasičene maščobe, medtem ko v prehrano vključite dobre maščobe iz živil, kot so avokado, oreščki in semena, olivno olje in losos.

Vitamin C za prehlade

Vitamin C pridobivajte iz hrane namesto iz dodatkov. Ni dvoma, da je vitamin C dober. Je antioksidant; gradi kožo, žile in kosti; in pomaga pri celjenju ran. Vendar pa ni dokazov, da zdravi simptome prehlada. Ohranite ga v svoji prehrani, vendar ga odstranite s seznama zdravil za prehlad.

Ščetkanje zob po obroku

Ščetkajte vsaj eno uro po obroku, še posebej, če ste jedli kislo hrano, tako boste zaščitili zobno sklenino.

Zdravi zobje in dlesni so ključni za splošno dobro zdravje. Vendar pa bodite pametni glede časa ščetkanja. Počakajte vsaj eno uro po jedi, še posebej, če jeste kislo hrano ali pijete gazirane pijače. To daje sklenini čas, da se ponovno strdi, preden si ščetkate zobe.

Jemanje dnevnega multivitamina

Za zadostitev svojih prehranskih potreb se raje zanašajte na sadje, zelenjavo, polnozrnate izdelke in mlečne izdelke z nizko vsebnostjo maščob, namesto na multivitamine.

Čeprav multivitamini niso škodljivi, ne bodo nudili zaščite pred srčnimi boleznimi, rakom ali ... Enake (ali celo boljše) prehranske koristi boste dobili z dieto, bogato s sadjem, zelenjavo, polnozrnatimi izdelki in mlečnimi izdelki z nizko vsebnostjo maščob.

Antioksidantni dodatki

Vitamin C, vitamin E in beta karoten pridobivajte iz hrane, da pomagate v boju proti prostim radikalom.

Telo potrebuje antioksidante, kot so vitamin C, vitamin E in beta karoten, da pomaga v boju proti prostim radikalom – kemikalijam, ki lahko poškodujejo celice in gene. Vendar antioksidanti v dodatkih niso enaki tistim, ki jih dobite iz hrane. Da bi bili čim bolj učinkoviti, morajo ti borci proti prostim radikalom delovati skupaj s hranili, rastlinskimi kemikalijami in drugimi antioksidanti.

Pospravljanje postelje

Uporabite neprepustne prevleke za alergene, tedensko perite rjuhe in odeje ter odstranite preproge in zavese iz spalnice zaradi pršic.

Britanska študija poroča, da lahko nepostiljanje postelje pomaga zmanjšati alergene v vašem domu, s tem bo tudi manj pršic. Vendar, preden črtate postiljanje postelje s seznama opravil, vedite, da ni veliko raziskav, ki bi podprle te trditve.