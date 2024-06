Znana švedska znamka v slovenskih hribih

Funkcionalna oblačila so ključna za udobje in učinkovito gibanje, saj so izdelana iz lahkih in zračnih materialov, ki omogočajo dobro odvajanje vlage in hitro sušenje. S tem preprečujejo pregrevanje in nam omogočajo, da ostanemo suhi tudi ob intenzivnem potenju. Tudi oblikovana so tako, da omogočajo popolno svobodo v gibanju.

Želeli smo preizkusiti nova pohodniška oblačila znamke Fjällräven in obutev znamke Hanwag, zato smo se na sončen spomladanski dan podali na tretjo etapo vezne poti Juliana Trail, ki nas je vodila iz Mojstrane čez Dovje v Karavanke, do Plavškega rovta in pod Planino pod Golico do Jesenic. Dodana vrednost te sicer sedemurne ture so bile cvetoče narcise na travnikih pod Golico.

