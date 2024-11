Svetovalnica: Novi lastnik zemljišča nam želi zapreti pot do hiše - ali ima to pravico?

Pozdravljeni.

Na morju imamo parcelo, na kateri stoji šest hišk v nizu, pred temi hiškami pa je parcela, ki meri 97 kvadratnih metrov. Ko smo delali legalizacijo, ni bilo težave, zdaj pa je šesti - zadnji v nizu odkupil to parcelo, po kateri smo imeli urejeno cesto v dobi 25 let, in pravi, da nam bo zaprl pot. Vpisal jo je tudi v zemljiško knjigo.

Ali ima to pravico in kako ukrepati? Prejšnji lastnik je sicer podpisal izjavo, da nam dovoljuje uporabo, ampak je nismo overili pri notarju.

Hvala za pomoč in lep pozdrav.

- bralec

Odgovor pravnice preberite na deloindom.si.