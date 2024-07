Svetovalnica: Garažo bi spremenili v stanovanje - ali je potrebna sprememba namembnosti

Pozdravljeni,

ponudila se mi je priložnost, da bi si lahko iz starejše delavnice (zgrajena 1983), ki stoji zraven stanovanjske hiše, uredila stanovanje. Delavnica je v GURS trenutno vpisana kot garaža, ima priključek za elektriko ne pa tudi priključka na vodovod in kanalizacijo (vse to se da enostavno napeljati v objekt).

Zanima me, če je potrebna sprememba namembnosti objekta v stanovanjskega in če to sploh kdo preverja? So do sredstev iz Eko sklada upravičeni samo stanovanjski objekti ali tudi garaže?

Hvala za odgovor.

- Kristina

