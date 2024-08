Namreč naša zavest se je tako visoko dvignila, da zmoremo to znanje dojeti in razrešiti številne blokade in omejitve, ki so nam včasih služile kot obrambni mehanizem, danes pa nas oddaljujejo od obilja in radosti na vseh življenjskih področjih. Katere so najpogostejše blokade in omejitve? Zaprisega revščini, pokorščini in celibatu. Posledično človek kljub velikim naporom ne doseže ravni finančne varnosti ne obilja, je pretirano »ubogljiv«, pokoren in ponižen – z drugimi besedami povedano: se ne zna (zmore) postaviti zase. Posledice zaprisege celibatu v eni izmed prejšnjih inkarnacij imajo tu...