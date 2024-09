Našli smo jesenske favorite, ki bodo vaš dom naredili edinstven

Medtem ko nas je poletje klicalo ven, jesen prinaša željo, da se umaknemo v svoj dom, prostor, ki izžareva toplino. Predstavljajte si popoln ambient za hladne večere s knjigo ali filmom. Zdaj je čas, ko se dom vrača v središče naših vsakodnevnih ritualov, in to je tudi pravi čas, da ga z nekaj spremembami preuredimo v oazo miru in udobja.

Olivno zelena barva je elegantna in subtilna, zaradi česar je odlična izbira za ustvarjanje pomirjujočega vzdušja v domu. Ta odtenek zelene izžareva naravnost in se harmonično prilega notranjosti, kjer prevladuje leseno pohištvo. V JYSK smo v tej barvi našli klop, dvosed, naslanjač, luč in razne detajle, ki bodo vašo dnevno sobo spremenili v oazo miru. Za dodatno toplino jih kombinirajte z mehkimi blazinami in odejami v nevtralnih odtenkih, pa tudi zlatih, ki bodo prostoru dali prefinjen videz.

Naročnik oglasne vsebine je JYSK