Ali je za slabo vzdušje v podjetju res vedno kriv vodja?

»Slabe prakse ne obstajajo, obstajajo le slabi vodje. In to so tisti, ki se ne želijo ukvarjati s počutjem svojih zaposlenih in ki si ne prizadevajo za zavzetost v organizaciji. Torej ne želijo pokazati svojih čustev in da so tudi oni ranljivi. Ker na koncu so tudi oni samo ljudje. In naj bo to popotnica za vse, ki želijo izboljšati svoje vodenje,« nam je že takoj v uvodu zelo zanimivega intervjuja malo provokativno razložila mag. Simona Špilak, direktorica kadrovske agencije BOC Institute in mednarodna coachinja​, s katero smo v nadaljevanju razpravljali o tem, kaj dobri vodja sploh je, ali res obstajajo nekakšne naravne in prirojene značajske predispozicije, ki izoblikujejo uspešne vodje, in ali lahko vsak izmed nas nekoč zasede vodstveni položaj in je pri tem tudi uspešen.

Naročnik oglasne vsebine je BOC Institute