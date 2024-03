V Ženevi je spet potekal avtosalon, a z napako

Ženevski avtosalon je dolga desetletja veljal za najpomembnejši tovrstni dogodek na svetu. Ko so ga z že razstavljenimi avtomobili leta 2020 tik pred zdajci odpovedali zaradi covida-19, si nihče ni mislil, da ga tako dolgo ne bo. Letos so ga le organizirali, a se takole od daleč zdi, da je nov začetek zelo težaven.

Renault vztraja

Od velikih evropskih proizvajalcev se je v Ženevi resno predstavila le skupina Renault, ki so ji družbo delali še nekateri najaktivnejši kitajski proizvajalci (BYD), ameriški Lucid in kak nišni domači igralec, kot je Microlino. Organizator je omenjal 15 premier, kar je neprimerljivo s predzadnjo prireditvijo leta 2019, ko jih je bilo 140.

Retro renault 5 na elektriko z dvema baterijama

Pri Renaultu je bil v ospredju novi električni renault 5 e-tech, ki z oblikovnimi elementi dokaj zvesto povzema sloviti model s to številko. Avto majhnih mer (dolg je 3,9 metra) z baterijo 40 ali 53 kWh naj bi imel vstopno ceno 25 tisočakov. V Sloveniji naj bi ga začeli prodajati jeseni.

Renault pripravlja še retro modela renault 4 in twingo. Kandidat za proizvodnjo slednjega je tudi novomeški Revoz, Renaultov direktor Luca de Meo pa je povedal, da se z Volkswagnom pogovarjajo o partnerstvu, omenil je celo idejo avtomobilskega airbusa, pri čemer bi se več evropskih proizvajalcev povezalo pri pripravi majhnih električnih avtov in tako lažje konkuriralo kitajskim tekmecem. De Meovo podjetje je bilo v Ženevi tudi z Dacio, ki je predstavila dve sicer že prej razkriti novosti: to sta novi suv duster in prenovljeni električni spring.

Kitajci prihajajo

Drugih evropskih tekmecev ta nekdaj slovita razstava ne zanima več, njihov prostor pa so rade volje zapolnili Kitajci. V Ženevi je bil njihov največji proizvajalec električnih avtomobilov BYD; napovedal je prihod novega modela seal U suv, ki bo najprej priključni hibrid, nato tudi povsem električen. Kakega majhnega avtomobila BYD tokrat še ni pokazal, zato pa je predstavil prestižno podznamko Yangwang in orjaški terenski model U8, sicer bencinsko-električni priključni hibrid. Ni prav jasno, ali in kdaj bo znamka Yangwang prišla v Evropo.

BYD seal U je naslednji model ambiciozne kitajske znamke, najprej kot priključni hibrid (na fotografiji), nato tudi povsem električen. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

BYD bo v dveh letih avtomobile začel izdelovati tudi v Evropi, v Szegedu na Madžarskem, lokacijo za tovarno pa mu ponuja tudi Italija. Dokler tega še ni, ima svoje velike ladje – ravno te dni je prva s približno 3000 avtomobili priplula v Vlissingen na Nizozemskem in nato v Bremerhaven v Nemčiji. V Sloveniji BYD uradno še ni prisoten, a pričakujemo, da sčasoma bo.

Največ avtomobilov med Kitajci za zdaj v Evropi proda MG (del skupine SAIC). V Ženevi je predstavil manjši model MG3, ki ni električen, ampak samopolnilni hibrid, ki bo tekmoval s podobno gnanimi modeli, kot sta renault clio ali toyota yaris. Pri nas ga bodo začeli prodajati maja ali junija, cena še ni znana, a verjamejo, da bo zelo konkurenčen. Jeseni bo na voljo tudi klasična bencinska izvedba.

MG3 (desno) je novi kompaktni tekmec kitajske znamke, vozil bo s hibridnim in nato tudi z bencinskim pogonom. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Tudi MG je v Ženevi pokazal svojo prestižno znamko IM (angleška kratica za inteligentno mobilnost), ki naj bi jo v Evropi uvedli leta 2025. Na vpogled je bila električna limuzina IM L6, ki naj bi bila na voljo s klasično litij-ionsko baterijo s tekočim elektrolitom kot tudi v izvedbi s trdnim elektrolitom in z dosegom do 800 kilometrov.

Domači posebnež

Evropskemu podjetju Micro je nekoč že uspelo z zložljivimi skiroji, pod imenom microlino zdaj že nekaj časa na zahodnoevropskih trgih prodajajo sodobno (električno) izvedbo nekdanje BMW isette, ki se ji vrata odprejo spredaj. Zdaj so predstavili še izvedbo lite, ki spada med lahke štirikolesnike, za katere je dovolj izpit AM (pri nas ga je mogoče opraviti pri starosti 15 let).