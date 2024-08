Že dvanajsti Vegafest že to soboto na Pogačarjevem trgu v Ljubljani

Vegafest, največji slovenskem festival veganstva in trajnostnega načina življenja, ki tokrat slavi že dvanajsto obletnico, bo to soboto na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Predstavila se bodo podjetja z vegansko ponudbo, restavracije, ki vas bodo razvajale z veganskimi okusi, spoznali boste slovenska in tuja društva, organizacije za pomoč živalim ter slovenske kmetije.

Hitro rastoče gibanje poudarja etični odnos do živali, skrb za okolje in zdravje.

Ves dan bo potekal zanimiv program, v katerem se boste naučili skuhati nove veganske jedi, spremljali akrobatske in druge športne nastope, poslušali nastop skupine Lucka kuhna in novi album raperja Ifeela, poslušali zanimivo okroglo mizo na temo etike in preizkusili naj jedi Vegafesta. Poleg tega bodo še bogat srečelov, virtualna resničnost, razstava Kaj vegani sploh jedo? in mnogo drugega.

»Namen festivala je predstaviti prednosti veganskega načina življenja in pomagati pri vzpostavljanju pozitivnega odnosa do živali, okolja in samega sebe. Želimo si boljšega sveta, odgovorne in ozaveščene družbe!« sporočajo organizatorji in pojasnjujejo, da je veganstvo način življenja, ki stremi k izključitvi vseh oblik izkoriščanja in trpinčenja živali za namene pridelave hrane, drugih življenjskih potrebščin (oblačila, obutev, kozmetika, čistila) in zabave.