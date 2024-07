Vsestransko uporabna sivka

Julij je čas za žetev sivke. Njeno latinsko ime lavandula izhaja iz besede lavare, kar pomeni umivati. Najverjetneje zato, ker so jo nekoč uporabljali kot dodatek kopelim, saj so verjeli, da bo očistila telo in duha. Tudi danes sivko uporabljamo za čiščenje, tako v milih, kopelih in šamponih, pa mnogih kremah kot tudi čistilnih sredstvih ter za dušo v obliki eteričnih olj za pomirjanje in boljši spanec. V ta namen pijemo sivkin čaj, čeprav najbolj pomirjevalno deluje prav njen vonj. Sivko so poznali že stari Grki in Egipčani, tisti najbolj premožni so že takrat uporabljali kozmetiko, ki jo je vsebovala, znašla pa se je tudi v sredstvih za balzamiranje pokojnih.

S čistočo so jo povezovali tudi stari Rimljani, a tudi v tistih časih so si lahko sivkino milo ali dišavo privoščili le najbogatejši. Čeprav je Sredozemlje njena domovina in so je dandanes polja v Italiji in na jugu Francije polna, pa je bila nekoč precejšnja redkost in za približno pol kilograma teh nežno vijoličnih cvetov je bilo treba odšteti znesek, ki ga je preprosti kmetovalec zaslužil v enem mesecu. Sivka je večkrat omenjena celo v Svetem pismu, a z imenom, s katerim jo poimenujejo Grki – nard. Simbolizira ljubezen in luksuz, tudi lepoto.

Čebele jo imajo rade, komarji in molji pa ne. FOTO: Jordi Magrans/getty Images

Doma narejen piling je povsem naraven. FOTO: Sitriel/getty Images

Krasen je tudi okus

Sivka je izjemno cenjena še danes in zelo uporabna. Na voljo je ogromno različnih sort, ki jih lahko gojimo tako na prostem na gredici kot v loncu na balkonu ali okenski polici. Ker je sredozemska rastlina, potrebuje veliko sončne svetlobe, pa tudi dobro odcedna tla in ne preveč vode. Pravzaprav ji ne bo hudega, če jo tu in tam pozabimo zaliti. Ni pa priporočljivo pozabiti na obrezovanje, sicer bo hitro olesenela, ker oleseneli deli ne tvorijo novih poganjkov, pa bo z njo konec. Obrezujemo jo dvakrat na leto, prvič od konca februarja do sredine marca in drugič julija in avgusta. In kaj s sivkinimi cvetovi? Možnosti je res obilo. Najbolj enostavna je, da jih postavimo v vazo in uživamo v njihovem vonju.

Uporabna je tudi v kuhinji kot dodatek sladkim in slanim jedem ter pijačam, iz cvetov lahko pripravljamo čaj. Cvetove, sveže ali suhe, prelijemo z oljem in za dva tedna postavimo v temen prostor, da dobimo negovalno sivkino olje, suhe cvetove pa uporabimo kot dišavo za omare, ki bo pregnala molje. Cvetovi morajo biti v tem primeru suhi, sicer bi splesneli. Najlažje jih posušimo v šopih. Stebla na koncu zvežemo in jih s cvetovi proti tlom obesimo na zračno, suho, temno in toplo mesto. Ko se rastlina posuši, cvetove odrežemo in z njimi napolnimo vrečke iz blaga, tila, tudi odslužene hlačne nogavice se dobro obnesejo.

Piškoti s sivko? Zakaj pa ne? FOTO: Sunteya/Getty Images

Na voljo so sorte, ki jih lahko gojimo na okenskih policah. FOTO: Guliver/getty Images

Cvetove dodamo kot okras svečam in milom, ki smo jih izdelali sami, pa tudi doma narejenemu pilingu za telo. Potrebujemo 300 g sladkorja, 100 g stopljene kokosove maščobe, deset kapljic eteričnega olja sivke in dve žlički sivkinih cvetov. Sladkor stresemo v stekleni kozarček s pokrovom, dodamo olje in dobro premešamo. Nato v mešanico nakapamo eterično olje sivke, premešamo ter dodamo še cvetove in ponovno previdno premešamo. Kozarček zapremo in spravimo na temno in hladno mesto. Piling lahko uporabljamo na vseh delih telesa, tudi obrazu, nežno ga vmasiramo v kožo in speremo.

Poleti prija sivkina limonada. FOTO: GULIVER/Getty Images