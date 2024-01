Vodo, v kateri so se kuhale testenine, lahko uporabite tako

Kaj storite z vodo, v kateri so se kuhale testenine? Najbrž jo, tako kot večina, zlijete v odtok, kar je škoda.

V njej je veliko škroba in je zato, kljub temu da je motna in nič kaj prijetna na pogled, popolna za pripravo omak. Chefi ji iz tega razloga velikokrat pravijo kar tekoče zlato. Samo dve do tri žlice tekočine namreč omako dvigne na novo raven.

Kaj storiti v vodo?

Da bi bila res najboljša, je treba paziti, kako se testenine v njej kuhajo. Vode ne sme biti preveč, saj tako vsebuje višjo vsebnost škroba.

Škoda bi jo bilo zliti v odtok. FOTO: Gettyimages

V loncu naj je bo toliko, da prekrije testenine. Ko so kuhane, jih iz lonca poberite s pomočjo penovke ali žlice za testenine. Koncentracija škroba bo tako popolna.

Prav škrob omaki zagotavlja svilnato teksturo, sol pa obogati njen okus, zato nekaj žlic dodajte omaki, ki jo pripravljate.

Z vodo polno škroba bo rižota še okusnejša. FOTO: Paolo Gagliardi/Gettyimages

Preostalo vodo nalijte v kalupe za ledene kocke in jo zamrznite. Ko boste naslednjič pripravljali omako, rižoto, golaž, kremno juho ali podobno jed, ji dodajte dve kocki zamrznjene vode.

In še en trik: slavna kuharica Nigella Lawson je povedala, da vodo od testenin uporablja pri peki domačega kruha, piše 24sata.hr.