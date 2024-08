Uspešno in manj uspešno oživljanje klasičnih imen (FOTO)

Avtomobilski proizvajalci z nekoliko daljšo zgodovino imajo v svojih muzejih vrsto modelov. Včasih se spomnijo in kakšnega pripravijo na novo. Lahko precej spominja na predhodnika ali pa je to zelo drugačen tip avtomobila, ki ima le isto ime. Te poteze včasih uspejo, drugič ne, morda ni toliko odločilno ime, bolj pa zasnova, izvedba, celotna zgodba okoli starega novega avtomobila.

Fordove predelave

Evropski Ford je pred kratkim napovedal nov električni model z imenom ford capri. Gre za usločeno izvedbo prav tako novega forda explorerja, hoče pa vsaj malo spominjati na dinamičnost, ki jo je utelešal nekdanji capri. Ta je bil sicer dvovratni kupe, v obdobju od 1968. do 1986. so ga v treh generacijah v Evropi izdelali v 1,7 milijona primerkih.

Nekdanja imena rada uporabljata Ford in Renault.

Pri Fordu imajo tudi električnega mustanga mach-e, ki ga ponujajo tudi v zelo zmogljivi izvedbi, vendar je ta suv nekaj povsem drugega kot legendarni »mišičnjak« ford mustang s hrumečim bencinskim motorjem. Mali športni terenec ford puma je prav tako zelo drugačen od nekdanjega modela s tem imenom, nizkega majhnega športnega avtomobila, ki so ga izdelovali med letoma 1997 in 2001 na osnovi tedanje fieste.

Frontera in DS

Nedavno se je na vlak uporabe nekdanjih imen podal tudi Opel. Napovedali so nov električni avtomobil z imenom opel frontera. Medtem ko bo nova frontera manjši električni ali bencinski suv, je bila nekdanja precej bolj robusten terenec, pripravljen s pomočjo japonskega Isuzuja, partnerja takratnega Oplovega lastnika General Motorsa. Med letoma 1991 in 2004 so dizelsko in bencinsko frontero izdelovali v Britaniji, zdaj bo prihajala iz Slovaške.

Pogosto gre za pogonske električne novosti.

Citroën doslej z oživljanjem nekdanjih imen ni imel ravno velikega uspeha. Med njihovimi kultnimi modeli je bil citroën DS, pri nas znan kot žaba. To kratico so pred leti na novo uvedli za nekatere bolj prestižno odete citroëne. Tako so iz C3 pripravili všečnega, tudi pri kupcih dobro sprejetega DS3; manj dobro jim je šlo z nekoliko večjima DS4 in DS5. Pozneje so vse skupaj poskušali zagnati na novo s samostojno znamko DS, ki pa zadnja leta ni bila preveč uspešna. Letos je po podatkih Jato Dynamics v pol leta v Evropi prodala 21.500 avtomobilov, precej manj kot v tem času lani.

Uspešna fiat 500 in mini

Bolje je že pred časom eno svojih legendarnih imen oživil Fiat, konkretno fiat 500. »Cinquecenta«, ki je bil po drugi svetovni vojni med avtomobili, ki so motorizirali Italijo, so si na novo zamislili v začetku tega tisočletja. Seveda ni mogel postati tako množičen, a jim je vendarle uspelo. Rekli smo mu tudi retro klasika, avtomobil, ki je sodoben, a zelo spominja na nekdanjo petstotico. Fiat 500 je na prodaj še danes, lahko je hibriden in nekoliko večji tudi električen.

V teh časih bo frontera manjši električni ali hibridni suv. FOTO: Opel

Fiat je uspešno oživil svojega »cinquecenta«. FOTO: Fiat

Podobno velja za novodobnega minija. O novi izvedbi malega minija iz šestdesetih let so sicer razmišljali še britanski lastniki, toda potem so bili zraven najprej kot delni in nato kot popolni lastniki Bavarci – BMW: njihova bolj športna usmeritev je prevladala, novodobni mini (letnik 2001) je zrasel. Iz njega so vlekli različne izpeljanke, za kupce pa je do danes ostal zanimiv predvsem osnovni model, ki je letos nov, še bencinski, a prav tako že nekaj let električen.

Petka in hrošč

Samo električna naj bi bila nova retro zgodba znamke Renault. Že letos bodo na trg poslali novega renaulta 5, naslednika legendarnega modela z istim imenom. Ta bo samo električen, precej bo podoben nekdanji petki. Malce manj to velja za katrco oziroma renault 4, ki je na vrsti prihodnje leto, bolj pa za twinga, ki ga bodo leta 2026 začeli izdelovati v novomeškem Revozu.

Pred leti je Volkswagen poskusil z moderno izvedbo legendarnega hrošča, kar je bil v prvem primeru vzdevek za model z različnimi številskimi oznakami (1200/1300/1302/1303/1500/1600), ki je trajal res dolgo. Tokrat so mu uradno rekli kar VW beetle (hrošč), a v dveh izdajah mu ni ravno uspelo.

Land rover defender

Verjetno smo kakšno novodobno uporabo imena nekdanjega modela nenamerno prezrli, tega pa vsekakor ne smemo narediti pri land roverju defenderju. Defender je bil dolgoletni špartansko-robustni model britanskega proizvajalca Land Rover, ki so ga po drugi svetovni vojni zasnovali po vzoru jeepa willysa. Potem je le postal prestar in so ga opustili. Po le treh letih premora so leta 2020 model z njegovim imenom pripravili na novo. Defender današnjega časa se je nepričakovano dobro posrečil, seveda z obilico sodobne tehnike, a tudi z zelo dobro pojavo, ki je moderna, hkrati pa spominja na začetnika.

Sodobni in nekdanji mini. Slog je podoben, mere zelo drugačne. FOTO: Richard_newton