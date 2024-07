Triminutni preliv za sladoled iz dveh sestavin, ki je boljši od karamele

V teh se veliko ljudi po mestih sprehaja kar s sladoledom v roki, da se malce ohladijo. Hkrati pa seveda tudi posladkajo. Sladoled postaja vse bolj gurmanska sladica, slaščičarne, ki strežejo res dobrega, pa so na srečo vse bolj gosto posejane tudi pri nas. Seveda pa si sladoled lahko privoščimo tudi doma. Sami ga lahko tudi pripravimo, ali pa ga kupimo v trgovini. Tokrat pa bomo v le treh minutah pripravili preliv, da bo ledena sladica še bolj teknila.

Navadno v slaščičarnah sladoled zabelijo s čokolado ali karamelo. V zadnjih letih smo v Sloveniji kar nekajkrat slišali tudi za kepico vanilje, prelito z bučnim oljem. Kombinacija je presenetljiva, a anaravnost odlična. In v to smer pelje tudi nov tiktok trend, nad katerim se navdušuje svet. Gre za zanimiv par dveh viskoznih tekočin iz naše shrambe, iz mešanice katerih naredimo odličen preliv, na las podoben karameli. Ne da bi bilo pri tem treba segreti štedilnik.

Priprava traja manj kot tri minute, zanjo pa nam ni treba poznati prav nobene posebne kuharske tehnike. Skupaj bomo zmešali oljčno olje in javorjev sirup, s stepanjem pa ustvarili emulzijo, da bosta obe viskozni tekočini postali en sam krasen preliv, na pogled na las podoben karameli. Podoben je tudi okus, saj je stepen javorjev sirup prijetno sladek, dodatek oljčnega olja pa mu daje svilnato gladko teksturo in sijaj. Takšen preliv lahko v hladilniku tudi shranimo, kjer bo na naslednjo porcijo sladoleda počakal tudi do nekaj dni.

Sestavine

80 ml kakovostnega oljčnega olja

80 ml javorjevega sirupa

Priprava