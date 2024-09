Triki, s pomočjo katerih boste lažje pregnali neprijetne vonjave

Ne glede na to, kako pridno in dosledno čistite, vselej se lahko v domu pojavijo vonji, ki niso najbolj prijetni. Včasih so posledica priprave določene hrane, včasih so zanje krivi odpadki v košu, včasih vlaga v kopalnici ali kaj drugega. V boju z njimi je treba naprej poiskati vzrok in ga odpraviti. A ker prihaja hladnejši del leta, ko boste zračili redkeje in bodo lahko neprijetne vonjave še bolj izrazite, je dobro poznati nekaj trikov, s pomočjo katerih jih boste lažje pregnali ter obenem odišavili stanovanje. Tu je nekaj res učinkovitih.

Uporabna kavna usedlina

Zgodi se, da v hladilniku ostane pokvarjena hrana, ki ne oddaja ravno prijetnih vonjav. Tudi ko jo odstranite, pusti sledi – v obliki smradu. Eden od načinov, kako ga odpraviti, je uporaba sode bikarbone: nasujete jo v skodelico in postavite v hladilnik. Nase bo vezala vlago in vonjave. Še učinkovitejše pa je nekaj, kar po navadi sicer roma med odpadke: kavna usedlina. Posušite jo, presujte v skodelico in postavite v hladilnik. Nase bo potegnila neprijetne vonjave. Učinek bo dvojen: naprava bo lepo dišala, vi pa boste imeli manj odpadkov.

Neprijetnim vonjavam v hladilniku je kos kavna usedlina. FOTO: Nicoletaionescu/getty Images

Dišeč okras

V kopalnici, zlasti če ta nima oken in je zato ni mogoče temeljito prezračiti, se lahko hitro pojavi vonj po zatohlem. Tega ni dovolj samo zakrivati, temveč je treba najti učinkovite načine za odstranjevanje vlage, denimo z dobrim sistemom prezračevanja ali razvlažilnikom zraka, za prijeten vonj v intimnem kotičku doma pa poskrbite z evkaliptusom. Vejice te rastline so na voljo v cvetličarnah, priskrbite si jih nekaj in jih obesite v kopalnico, najbolje nad prho ali nekam v njeno bližino. Med prhanjem bo rastlina prišla v stik s paro in bo zaradi eteričnih olj sproščala prijetno aromo. Učinek traja približno tri tedne, nato je čas za nov dišeči okras.

Med prhanjem bo evkaliptus prišel v stik s paro in zaradi eteričnih olj sproščal prijetno aromo.

Evkaliptus v kopalnico prikliče svežino. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Za dišeče blazine

Okrasne blazine, ki jih imate na kavču, ter vzglavniki na postelji včasih oddajajo ne ravno prijeten vonj. Kadar se pojavi, je čas za pranje – tako prevlek kot blazin in vzglavnikov, če se jih ne sme prati, jih je treba vsaj temeljito prezračiti. Da bi dolgo dišale, pod prevleke položite robček za sušenje perila; prijeten svež vonj se bo sproščal, hkrati se ga bo navzelo polnilo blazin in te bodo dolgo lepo dišale.

Blazine in vzglavniki bodo lepo dišali s pomočjo robčkov za sušenje perila. FOTO: Fabrikacr/Getty Images

Iz koša diši

Koši za odpadke so najpogostejši vir neprijetnih vonjav v domu. Včasih se te zažrejo v porozne materiale, iz katerih so izdelani, in jih niti pranje ne odpravi. V tem primeru je rešitev preprosta: vsakokrat po menjavi vrečke koš operite, preden namestite novo, na kosme vate nakapljajte nekaj kapljic izbranega eteričnega olja in jih položite v koš. Vonj, ki se bo sproščal iz njih, ne bo razočaral. Namig: olje čajevca ali citrusov deluje protibakterijsko, meta odganja glodavce, olje sivke odvrača mrčes.

Na kosme vate nakapljajte nekaj kapljic izbranega eteričnega olja in jih položite v koš za smeti.

Kot v slaščičarni

Obstaja preprosta čarovnija, ki se zgodi v kuhinji in razvaja s krasnim vonjem. Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija, nekaj kapljic ekstrakta vanilje nakapljajte na pekač, postavite v pečico in počakajte 20 minut. Zdelo se vam bo, da živite v slaščičarni. Je pa res, da je ta trik energijsko dokaj potraten in ga je najbolje uporabiti, ko iz pečice vzame jed, ki ste jo ravnokar spekli. Vanilja bo zakrila morebitne vonjave rib ali česna.