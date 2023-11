Tri stvari, ki si jih zaslužite v zvezi

V zakonu ali zvezi so stvari, o katerih se ne bi smelo razpravljati, kajti v intimnem odnosu si jih zasluži čisto vsak. Brez njih se kvalitetno razmerje ne more oblikovati, to pa so malenkosti, ki jih imate, če ste v razmerju, pravico pričakovati.

Odprto, iskreno in dosledno komunikacijo

Pogovori so ključni za dober odnos in vsak, ki je v razmerju, si zasluži odkrito, jasno, dosledno in predvsem iskreno komunikacijo.

Kar pomeni, da se partnerja lahko pogovarjata o vsem, da drug drugemu ničesar ne prikrivata, da s primernim pogovorom znata reševati tudi spore in nestrinjanja, da sta med tem, ko se pogovarjata, povsem pri stvari in ne gledata v televizijo ali telefon, da povedanega ne zasmehujeta ali obsojata, da se znata poslušati in da povedano tudi upoštevata.

Fizično, čustveno in finančno varnost

Na teh postavkah temelji stabilen odnos. Fizična, čustvena in finančna varnost pomeni, da razmerje zagotavlja zavetje pred zunanjim svetom, da se v njem partnerja lahko sprostita in brez obsojanja druge strani izražata občutke ter jima nudi tudi določeno mero materialnega ugodja, za vse to se trudita oba.

Zveza naj bi bila varno zatočišče za oba. FOTO: Goran13/gettyimages

Čas

Ne glede na to, kako natrpani so urniki sodobnega človeka in kako pogosto se nam dozdeva, da čas polzi med prsti, pomembno je, da si partnerja vsak dan vzameta nekaj trenutkov in jih namenita samo drug drugemu, da se oba trudita za zvezo, da vanjo vlagata energijo ter da skupaj kvalitetno preživljata čas.

Gre torej za enostavne, a na žalost velikokrat spregledane dejavnike, katerih ignoriranje pripelje do ljubezenskega brodoloma, ki bi ga bilo z upoštevanjem prej naštetega res povsem preprosto preprečiti.

Povzeto po portalu Dnevnik.hr