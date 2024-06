Toliko boste na tržnici odšteli za kilogram lisičk

Narežemo jih na lističe

Lisičke so pri nas med najbolj priljubljenimi divjerastočimi gobami, najbrž kar takoj za jurčki, ki veljajo za kraljevske gobe. Lisičke odlikuje izrazita aroma, ki daje jedem, v katere jih primešamo, poseben in bogat okus. Meso je precej žilavo in celo trdo, zlasti če so gobe starejše, zato jih pred pripravo narežemo na lističe. Če jih ne porabimo sproti, jih lahko zamrznemo ali vložimo v kis. Za sušenje niso najbolj primerne, ker namočene ne nabreknejo, lahko pa jih posušimo in zmeljemo oziroma stolčemo v terilniku ter uporabljamo kot začimbo.

Raznolika uporaba

Sicer pa lisičke pripravimo domala po vseh preizkušenih receptih, ki veljajo za vse vrste gob. Lahko jih pražimo, dušimo ali kuhamo, jedi pa bodo najboljše, če vanje zmešamo različne vrste, poleg jurčkov in lisičk še druge, morda manj cenjene gobe. Mešanica bo ustvarila sijajno harmonijo okusov, ki je pri zgolj eni vrsti nikoli ne dosežemo. Na čebuli in česnu pražene ali dušene lisičke so osnova za gobjo omako ali golaž, za bistro ali kremno juho, ki je klasika v slovenski kuhinji, in seveda za rižoto.

V gobje jedi pogosto dodajamo ajdovo kašo ali krompir ter sladko ali kislo smetano, med nepogrešljivimi začimbami pa omenimo peteršilj, ki ga svežega potresemo po gobjih jedeh. V juhe in golaž dodamo še kumino, malo majarona in timijana, lahko tudi lovor. Kot smo že omenili, lahko suhe gobe uporabimo kot začimbo, zmlete posušene lisičke dodajamo vsem naštetim jedem, saj bomo tako še okrepili njihov okus.

Kaj pa cena?

Gobji navdušenci že brskajo za njimi po svojih rastiščih. »Jutri jih bomo imeli za kosilo,« se je sinoči pohvalila prijateljica, ki je med popoldanskim sprehodom po gozdu nabrala za kakšen kilogram lisičk. Če ne bi končale v domačem loncu, bi na tržnici zanje dobila okroglih 30 evrov, kolikor je trenutna cena za ta dragoceni gozdni plod. Prodajalke na osrednji ljubljanski tržnici, kjer smo se pred dnevi sprehodili, so nam sicer namignile, da ceno nekoliko znižajo, če jih vzamemo cel kilogram, večina kupcev se namreč odloči za manjše merice, za katere odštejejo šest evrov. Ne nazadnje lisičk, kot tudi drugih gob, ni priporočljivo uživati v večjih količinah.