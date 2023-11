To olje je lahko odlična izbira v boju proti škodljivcem

Dejstvo, da so sobne ali zunanje rastline napadli škodljivci, je vse prej kot razveseljujoče, in da škoda ne bi bila prevelika, je treba hitro ukrepati. Najlažji način je uporaba insekticida, po možnosti takšnega, ki ni preveč škodljiv za naravo, škoduje pa škodljivcem, kot so listne uši, pršice in gosenice. V tem primeru je idealno nimovo olje.

Gre za olje, iztisnjeno iz semen drevesa nim (Azadirachta indica), ki izvira iz južne Azije. Uporabljajo ga tudi v tradicionalni medicini ajurveda in je včasih dodano različnim kozmetičnim ali higienskim izdelkom, denimo milom, lepotilni kozmetiki ali zobnim pastam. Snov, ki škoduje žuželkam na rastlinah in deluje kot insekticid, se imenuje azadirahtin.

Učinkovito je pri zatiranju večine škodljivcev na sobnih rastlinah, kot so uši, pršice, bele mušice. FOTO: Paulmaguire/getty Images

Učinkovito je pri zatiranju uši, pršic, belih mušic, a najbolje učinkuje pri odpravljanju ličink, nekoliko manj pri zatiranju odraslih živali, moti pa njihov reprodukcijski cikel.

Vpliva skozi presnovo

Azadirahtin nanje vpliva skozi presnovo, kar pomeni, da mora olje priti v telo, tam zapre dihalne pore, zato žival odmre. Ta mora torej olje zaužiti skupaj z listom, korenino ali steblom, s katerimi se prehranjuje. Hipni rezultati so izvzeti, naravni insekticid je treba uporabiti večkrat kot tiste močnejše, izdelane na kemični osnovi, so pa raziskave pokazale še, da nimovo olje učinkovito zavira tudi širjenje glivičnih bolezni in rastlinskih plesni.

Ni ga priporočljivo uporabljati na pravkar presajenih rastlinah in na tistih, ki so doživele šok.

Uporabno je na domala vseh rastlinah, okrasnih, sadnih in zelenjavnih z nekaj izjemami. Ni ga priporočljivo uporabljati na pravkar presajenih rastlinah in na tistih, ki so doživele šok, na nekaterih drevesih, denimo črnem orehu, duglazijah, brinu, javoru in smreki, saj so ti preobčutljivi zanj. Previdnost ni odveč pri fuksijah, hibiskusu in nekaterih vrtnicah. Pri teh lahko olje na listih povzroči ožig.

Pri rastlinah z izjemno gostim in reliefnim listjem naravni insekticid morda ne bo učinkovit, saj bo težko prekril vse površine in škodljivci bodo imeli na voljo neoporečno hrano. Zaradi močnega vonja nima je rastline priporočljivo z njim škropiti zunaj in jih negovati na odprtem, vse dokler so na njih prisotni škodljivci.

Kako ga uporabljati

V trgovinah so na voljo pripravki na njegovi osnovi, lahko pa insekticid izdelate sami. Plastenko z razpršilom prostornine enega litra napolnite z vodo, dodajte ji pol žličke detergenta za pomivanje posode in eno do dve žlički nimovega olja. Dobro pretresite in poškropite rastline, pred tem na manjšem delu preverite, kako napadena pripravek prenaša, da ne bi povzročili poškodb ali celo odmrtja.

Pri rastlinah z izjemno gostim in reliefnim listjem naravni insekticid morda ne bo učinkovit.

Če po enem dnevu ne opazite škode, dobro poškropite celo rastlino. Tekočina se suši približno eno uro, postopek večkrat ponovite in bodite dosledni, da bo poškropljena res vsa površina.

Insekticid je povsem naraven. FOTO: Tg23/getty Images

Najbolje je, sploh zunanje rastline, škropiti zjutraj, ko so hladne in nekoliko vlažne ter je manj možnosti, da bi škropivo povzročilo rjave pege. Prav tako v tem času še ni čebel, ki jim nimovo olje, če ga zaužijejo s pelodom ali nektarjem, lahko škoduje. Uporabno je v vseh letnih časih, izogibajte se škropljenju pri visokih temperaturah in v dežju, ki bi prehitro spral insekticid.

Z oljem ne pretiravajte, saj gre za koncentrirano tekočino. Okvirno velja, da naj bi en del olja zmešali s sto deli vode. Zalivanje z mešanico je še en način za obrambo pred škodljivci, saj rastlina vpije aktivno snov, ta pride v liste in stebla, ki jih uživajo ličinke.

Še opozorilo

Azadirahtin je lahko rahlo dražeč tudi za domače živali, draži njihove oči ter dihala, vendar jim načeloma ne škoduje. Pravzaprav je nimovo olje zanje eden najvarnejših insekticidov, je pa med uporabo vendarle bolje živali umakniti v drug prostor.