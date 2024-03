Test letnih pnevmatik AMZS: nobena ni dobila najslabše ocene

Petnajsti marec je za nami in če vreme dopušča, lahko na avtomobilih zimske pnevmatike zamenjamo z letnimi. AMZS je tudi letos objavil test 16 letnih pnevmatik z dimenzijo 215/55 R17. Veliko je dobrih, nekatere tudi zelo dobre. Nobena ni dobila najslabše ocene, vseeno pa so med njimi razlike.

Pnevmatike dimenzije 215/55 R17 so kar pogoste, uporabljajo se na družinskih avtomobilih nižjega srednjega razreda pa tudi na priljubljenih suvih. Na tokratnem testu, ki ga AMZS izvaja v sodelovanju s partnerskimi evropskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami, so ocenjevalci večino testnih kilometrov prevozili z Volkswagnovim cestnim terencem T-roc, nekaj pa tudi z VW golfom in Škodino octavio.

Razveseljivi rezultati

Kot pravijo pri AMZS, so rezultati letošnjega testa razveseljivi, saj si nobena od preizkušenih pnevmatik ni prislužila negativne ocene. Tri so dobile skupno oceno zelo priporočljivo, dvanajst priporočljivo, ena pa oceno priporočljivo z omejitvami. A dodajajo, da so razlike vseeno precejšnje, najbolj se to pokaže pri zavorni razdalji na mokrem. Občutne razlike so tudi pri okoljskih lastnostih, pri katerih ima največji delež ocenjena doba trajanja pnevmatike – torej koliko kilometrov lahko z njo prevozimo.

VIR: AMZS

V uvodu smo omenili zakonski datum 15. marec in ugodnejše (toplejše) vreme, ki se kaže tudi v teh dneh. A pri AMZS opozarjajo, da z menjavo ni nujno hiteti, kajti ozračje se lahko še občutno ohladi. Nekako velja, da so pri temperaturah do 7 stopinj Celzija učinkovitejše zimske pnevmatike, pri približno 7 stopinjah so te z letnimi dokaj enakovredne, pri višjih temperaturah pa so učinkovitejše letne. Vreme in s tem vozne razmere se v tem času lahko močno spremenijo že v enem dnevu.

Ali že menjati zimske pnevmatike, je odvisno tudi od tega, kje se najpogosteje vozite.

V gorskih, hribovitih in više ležečih predelih je treba tudi spomladi pričakovati slabše, celo vsaj začasne zimske razmere. Vozniki naj bodo glede obvezne zimske opreme pozorni tudi na poteh v tujino. Kot so poudarili pri AMZS, imajo sosednje države drugačne predpise kot Slovenija, v Avstriji je v zimskih voznih razmerah zimska oprema obvezna do 15. aprila, na Hrvaškem na določenih cestah prav tako, isti datum velja za vožnjo po avtocestah in nekaterih drugih cestah v italijanski pokrajini Furlanija - Julijska krajina, ne glede na vozne razmere.