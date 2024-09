Tej jedi ne moremo reči drugega kot udobje na krožniku

Se še spomnite, kako so pred časom na družbenih omrežjih vsi pripravljali jed, ki je nosila ime »poroči se z mano«? Nadvse preprosta kombinacija piščanca, smetane, sušenih paradižnikov in špinače je postala viralni hit (TUKAJ smo jo skuhali tudi mi) in posledično kmalu dobila tudi neštete različice. Večinoma je bila kombinirana z različnimi oblikami testenin ali rižem, tokrat pa smo jo našli v nekoliko drugačni obliki.

Jed, ki ljudi pripravi do poroke, je instagram chefinja Jess pripravila v obliki pastirske pite. Tiste avtohtone dobrote, ki jo tako radi jedo na Otoku. In strinjali bi se, da gre za izjemno dobro zamisel, saj smo prepričani, da boste spodnji recept v mrzli polovici leta, ki je pred nami, radi pripravljali.

Sestavine

400 g piščančjih prsi

1 čebula

2 čajni žlički origana, paprike in česna v zrnju

300 ml piščančje jušne osnove

8 suhih paradižnikov, nasekljanih

1 zvrhana žlica koruznega škroba, zmešana z 1 žlico vode

2 veliki pesti mlade špinače

40 g naribanega parmezana

100 ml smetane za kuhanje

800 g pire krompirja

Priprava

Pečico vključimo na 180 stopinj. V ponev vlijemo nekaj kapljic olja, dodamo sesekljano čebulo in solimo. Pražimo na srednje visoki temperaturi, dokler se ne zmehča. Dodamo piščanca in pražimo 5 minut, da se zlato zapeče. V ponev stresemo česen v zrnju, origano in papriko ter kuhamo še eno minuto, nato prilijemo jušno osnovo in nasekljane suhe paradižnike. Dobro premešamo in pustimo, da vse skupaj vre minuto, nato vlijemo vodo s koruznim škrobom in pustimo vreti še nekaj minut, da se zgosti. Dodamo špinačo in jo pustimo, da upade, nato vmešamo še nariban parmezan in smetano. Mešamo, dokler ne dobimo svilnato gladke omake, nato pa po vrhu razporedimo pire krompir (ki ga pripravimo po svojem receptu). Razporedimo ga v enakomerno plast in z vilicami razrahljamo robove. Potresemo preostali parmezan. Pekač postavimo v pečico in pečemo na 180 stopinj Celzija 30 do 35 minut, dokler pire ne postane zlato rjave barve.

