Takšen človek se spremeni v pošast

S širokim naborom znanja je pobudnica novih pristopov pri duševnem zdravju in osebnostnem razvoju mladih in odraslih. Naj vas najprej vprašam, kaj je umologija in kako bi jo opisali tistim, ki zanjo slišijo prvič. Umologijo bi lahko opredelila kot sistematičen nabor spoznanj o nas samih. Je urejen pregled znanja, ki bi ga človek moral imeti o sebi in ki se ga trudim prek raznih oblik – tečajev, delavnic, svetovanj, predavanj – posredovati čim širšim množicam, da bi si z njihovo pomočjo uredili življenje. Ključni cilj je, da človek spozna samega sebe ter resnično razume in dojame, kako celos...