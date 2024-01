Ne podcenjujmo inteligence življenja (INTERVJU)

Mag. Tjaša Ravnikar, umologinja, krizna menedžerka odnosov, je predavateljica, ki izobražuje ter organizira tečaje, predavanja in delavnice. Ustanovila je Umologijo, obenem pa je RTT-terapevtka ter mediatorka na Okrožnem sodišču v Ljubljani in CSD-jih po Sloveniji. Pogovarjali smo se o vlogah, ki jih igramo, delu na sebi, pričakovanjih, iskanju hitrih rešitev. S številnimi vlogami, ki jih igramo, pozabljamo na to, kdo smo, pravite. Kako nam to lahko pomagate najti? Nekatere ženske morajo najti in naumiti, nekatere se morajo samo spomniti. Odvisno, ali so že bile kdaj v življenju mirne in za...