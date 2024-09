Slivova marmelada s tem dodatkom bo prava poslastica

Recept smo našli v knjigi mladega kuharja Juliusa Robertsa, ki je mestno življenje zamenjal za podeželje in postal kmet. Več o njegovi življenjski prelomnici lahko preberete TUKAJ, mi pa se vrnimo k bistvu tega prispevka.



Julius pravi, da se figovi listi v tej marmeladi razpustijo v zdrizasto kašo, ki je prijetno kiselkasta in prekrasne žive barve. Doda cvetno, skoraj masleno in mandljevo aromo, ki se lepo poveže z okusom sliv.

Slivova marmelada s figovim listom

Za približno 10 kozarcev.

2 kg sliv, izkoščičenih in razrezanih na četrtine

2 figova lista

300 ml vode

700 g želirnega sladkorja

2 limoni

Priprava

Slive, figova lista in vodo damo v velik lonec z debelim dnom. Zavremo in kuhljamo približno 15 minut, da se lupine in meso zmehčajo, vendar še ne razpadajo. Zmanjšamo ogenj ter dodamo sladkor in limonov sok. Nežno kuhljamo in mešamo, dokler se sladkor ne raztopi, nato zvečamo ogenj in med rednim mešanjem kuhamo še 20–30 minut, da se marmelada zgosti in doseže temperaturo 102 stopinji Celzija. To preverimo tako, da v zamrzovalniku ohladimo krožniček, in ko se nam zdi, da je marmelada gotova, nanj položimo za majhno žličko marmelade in počakamo minuto. Nato s prstom potegnemo skozi marmelado, da zarišemo črto, in če obstane na obeh straneh in se ne zlije takoj skupaj, je zame dovolj gosta. Rajši imam svetlejšo marmelado večplastnega okusa od tiste, ki smo jo skuhali do onemoglosti, da se je strdila. Kozarce steriliziramo tako, da jih operemo v pomivalnem stroju pri najvišji temperaturi. Lahko pa jih tudi skupaj s pokrovčki naložimo v pekač in kozarce do vrha napolnimo z vrelo vodo iz grelnika, prav tako z njo prelijemo pokrovčke. Pustimo stati 5 minut, potem pa vodo odlijemo in pekač postavimo v pečico, segreto na 100 stopinj z ventilacijo, da se vse posuši. Marmelado vlijemo v kozarce, pomagamo si lahko s širokim lijakom, vendar jih ne napolnimo čisto do vrha. Zapremo s pokrovčki in obrnemo na glavo za 20 minut, nato jih spet obrnemo in pustimo, da se ohladijo. Označimo in shranimo v hladen in temen prostor, dokler nas ne premami skušnjava!

