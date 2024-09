Skrivnosti dobrega paprikaša iz prve roke

Visoko v vrhu najbolj priljubljenih jedi z madžarskim navdihom, ki jih poznamo in redno kuhamo tudi pri nas, je nedvomno piščančji paprikaš. Recept je zapisan spodaj, zraven pa vam ponudimo še zanimivo, s porokami povezano zgodbo o tej tradicionalni jedi, ki smo jo našli v pravkar izdani kuharski knjigi Matildina kuhinja.

Vanjo je Kranjčanka Ula Hribar Babinski strnila približno petdeset z madžarsko kulinariko prežetih receptov svoje tašče Matilde Babinski, ki je živela v vojvodinski vasici Mihajlovo, kako uro vožnje od Novega Sada. Avtorica je sicer diplomirana ekonomistka in medicinska sestra, ki pa se ukvarja z različnimi stvarmi, med drugim po Gorenjskem redno vodi kuharske tečaje za starejše kot tudi ranljive skupine, ti pa poleg razgibane priprave domačih jedi zajemajo še klepet in vključevanje omenjenih skupin v družbo.

Tradicionalno: vsako soboto

Takole torej o paprikašu pravi vsestranska Kranjčanka: »Če obiščete Madžare v Mihajlovu, jih ne smete zapustiti, ne da bi poskusili paprikaš. To je najbolj tradicionalna jed, ki so jo kuhale gospodinje enkrat na teden, navadno ob sobotah, in ta tradicija se je ohranila vse do danes.«

Priprava se začne s čebulo, ki jo je treba na drobno narezati in potrpežljivo ter previdno prepražiti: »Lahko jo prepražimo na sončničnem olju, lahko tudi na gosji masti. Pražimo na majhnem oziroma srednjem ognju, saj se čebula ne sme se prismoditi, niti malo ne.« Ko po približno pol ure začne skoraj razpadati, je čas, da dodamo ključno sestavino – mleto papriko. »Paprike dodamo kar veliko, vsaj eno žlico, lahko tudi več. Uporabljam klasično mleto sladko papriko, ki jo dobimo v vsaki samopostrežni trgovini pri nas. Občasno pa v našo kuhinjo v Kranj pripotuje tudi sladka mleta paprika iz Vojvodine. Če želimo in če obožujemo pekoče jedi, lahko dodamo tudi nekaj mlete ostre paprike,« pravi Ula Hribar Babinski. Papriko s čebulo pražimo le nekaj sekund, zatem je že čas, da v gre v lonec meso.

...

Piščančji, svinjski, ovčji

»Za pripravo paprikaša Madžari v Vojvodini uporabijo meso s kostmi. Vrsta ni tako pomembna. Največkrat skuhajo piščančjega, lahko pa tudi svinjskega ali ovčjega. Na tradicionalnih porokah postrežejo dve vrsti, in sicer v različnih barvah jušnikov, da gostje vedo, katerega jedo. Poleg mesa lahko v to redko enolončnico vključimo krompir, grah, stročji fižol, celo svežo papriko.«

Da bi bila jed bolj nasitna, gospodinje, ki jih je Kranjčanka spoznala v vojvodinski vasici, dodajo še žličnike ali knedlce. Te vkuhajo proti koncu, pripravijo pa jih čisto preprosto: eno jajce pomešajo z dvema žlicama moke in malce soli. »Nastane naj zmes srednje trdote, bolj tekoča kot gosta. Zmes nato zajamemo v žlico in jo vkuhamo v paprikaš,« pravi sogovornica.

Znana madžarska jed postane s tem še kanček bolj podobna v naših krajih zelo razširjeni in še danes priljubljeni kokošji obari oziroma enolončnici, ki ji z nemško popačenko radi rečemo kar ajmoht. Seveda pa je v paprikašu še ena sestavina, ki da jedi tako ime kot značilno barvo in seveda okus – mleta sladka paprika.

...

Recept za piščančji paprikaš

1 kg čebule

2 žlici maščobe (gosje ali svinjske masti)

1 kg piščančjega mesa s kostmi

6 krompirjev

1 sveža paprika

1 pest graha

mleta rdeča paprika

sol, poper

Čas priprave: približno 2 uri

Priprava

Čebulo narežemo na kockice. Popražimo jo na maščobi, in sicer počasi, da se ne bi zažgala. Ko ji zmanjka tekočine, dodamo 1 dl vode, le toliko, da pokrije čebulo. Počasi pražimo od 30 minut do 1 ure. Potem dodamo meso in začimbe. Najpomembnejša je mleta sladka rdeča paprika, ki jo dodamo najmanj eno jedilno žlico. Pomešamo in dodamo še meso ter počasi pražimo približno 15 minut, da spusti tekočino in se popeče z vseh strani. Medtem olupimo krompir in ga narežemo na večje kose. Papriko očistimo in narežemo na trakove. Krompir, papriko in grah dodamo v lonec in zalijemo s približno 3 litri vode. Paprikaš kuhamo še 30 minut, da se krompir razkuha.

Priporočamo še: Piščančja piccata: hitri zrezki v kremasti omaki s kaprami (VIDEO)