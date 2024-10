Seicento se vrača

Fiat je na slovenski trg uvedel model fiat 600; imenuje se po modelu iz leta 1955, na podlagi katerega so v Kragujevcu nekoč izdelovali legendarnega fička. Do leta 1969 so jih v različnih izdajah izdelali 5 milijonov. Fiat seicento so pripravili tudi leta 1997 in ga izdelovali do leta 2010.

Zdaj je fiat 600 pripravljen tretjič, pravijo, da bo zamenjal model 500x. Dolg je 417 centimetrov, pripravljen je na Stellantisovi večenergijski platformi za kompaktne avtomobile. Lahko je povsem električen ali pa blagi hibrid. Prvi ima motor z močjo 115 kW in baterijo z zmogljivostjo 51 kWh. Blagi hibrid prinaša 1,2-litrski bencinski trivaljnik (moč 74 ali 100 kW) in malce električne pomoči, za prenos skrbi šeststopenjski samodejni menjalnik. Ta velja najmanj 23 tisočakov, električni 600 pa brez subvencije stane 34 tisoč evrov. Na leto naj bi prodali 350 vozil, od tega petino električnih.