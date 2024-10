Povprašali smo jih o tem, zakaj je njihov studio drugačen in katere trende pričesk in ličenja si obetamo to jesen.

Kako ste izbrali ime, kaj pravzaprav pomeni?

Ime Leposlava je rezultat velikega odmerka jugonostalgije. Pomeni odmik od klasičnih lepotilnih salonov in storitev, zato sta tudi sporočilo in funkcija subtilno zavita v to pretežno hrvaško ime, ki predstavlja bistvo našega studia – slavo lepoti.

Želeli smo močno ime, značaj, ki povzame nostalgični čas dobre umetnosti, okolje, iz katerega prihajamo in v katerem delujemo – ter ne nazadnje žensko, ki je platno za tovrstno umetnost.

FOTO: Marko Delbello Ocepek

V čem ste drugačni, bolj posebni od drugih salonov?

Od drugih se razlikujemo predvsem v tem, da ne gre za klasičen frizerski ali lepotilni salon, kjer je primarni fokus na negi in vzdrževanju las ali obraza – pri nas sta doma slikarstvo in kiparstvo.

Pri laseh in obrazu želimo poudariti najlepše ter hkrati slediti stajlingu in modnim smernicam.

Leposlava je soustvarjalni prostor, zasnovan kot mirno zatočišče sredi mesta za polepšan utrip življenja in topel kotiček, v katerem se lahko počutite kot doma.

Ključno vodilo naših umetnikov je slogan našega studia: Lepota vaša, slava naša. Povzema pomembna pojma našega imena in sporoča, da dober glas o naših storitvah seže v deveto vas.

Vsaki stranki želimo ponuditi prilagojeno izkušnjo, saj verjamemo, da je vsak posameznik edinstven, zato ponujamo storitve, zastavljene kot stiliranje in izobraževanje končnih uporabnic; osebna lepotna svetovanja, delavnice, izobraževanja, friziranje in ličenje za posebne priložnosti – pri čemer se trudimo svoje storitve prilagoditi potrebam trga in željam vsake posameznice oziroma posameznika.

Poleg tega, da imamo na voljo prostor, kjer se lahko uredite in sprostite, je naša prednost tudi ta, da pridemo na lokacijo dogodka. Za poroke, mature, valete, fotografiranja je potreba po tem, da strankam prihranimo pot, toliko večja.

Drugačni smo tudi v tem, da želimo na trgu pokazati, da je v slogi moč in da se stroka lahko povezuje, če prevlada želja po sodelovanju in pridobivanju novega znanja. Studio bo namreč na voljo za najem tudi drugim terenskim vizažistom.

FOTO: Marko Delbello Ocepek

Kateri trendi prevladujejo pri ličenju to jesen?

To jesen so trendi ličenja usmerjeni v drzne izjave in sijočo kožo. Slednja je vedno v modi in tudi letošnja jesen ni izjema. Veliko pozornosti bo namenjene negi kože, ki spodbuja naravni sijaj.

Pojavljali se bodo živahni odtenki na vekah – od drznih neonskih do bogatih, nasičenih barv. Pri črtalih za oči je ključnega pomena natančnost – ne glede na to, ali gre za klasično črtalo ali bolj umetniško interpretacijo, bo definirana linija osnovni element.

Rdečilo za lica bo prevladovalo v nežnih toplih odtenkih, v ospredju bodo breskovi toni, pri čemer je glavno vodilo svež, mladosten videz.

Odtenek številka ena za ustnice je pravzaprav skrivnost, hkrati pa zanj ni ne pravilnega ne napačnega odgovora. Najboljši je tisti, ki posnema odtenek, ki je že v ustnicah, in poudari živost njihove naravne barve.

Ti trendi so mešanica klasične elegance in sodobnega pridiha, kot nalašč za vse, ki želijo posodobiti svojo rutino ličenja. Ne pozabite pa, da je najboljši trend tisti, zaradi katerega se počutite slavno(stno) in lepo!

Kaj pa obrvi, kakšna je zapoved?

Če verjamete ali ne, vračajo se tanjše, »punčkaste« obrvi – pa vendar brez nekontroliranega puljenja.

Obrvi so okvir obraza, zato je pomembno, da so definirane; minimalen lok, ki daje sproščen videz in dopolnjuje vaše poteze, ne da bi prevladal nad njimi.

Preveč izklesane in enodimenzionalne obrvi brez teksture nas že nekaj sezon zapuščajo, zato bo letošnja zapoved obrvi naraven, mehak videz, ki izhaja iz vaše naravne oblike in stila.

Kakšen pa je res dober make-up?

Zares dober make-up je tehnično podkovan – tak, ki poudari značaj, lepoto in individualnost človeka. Dober make-up je diskreten, neopazen – njegov učinek pa maksimalen.

Predvsem tak, ki ne spremeni človeka do neprepoznavnosti, temveč poudari naravne poteze, ki zasijejo v vsej svoji veličini.

Se strinjate, da je manj več?

Manj je veliko, več pa bo vedno še več.

FOTO: Marko Delbello Ocepek

Kaj pa pričeske, kakšne oblike lahko pričakujemo to sezono?

Še vedno so pričeske razdeljene na dva pola: polizano in prečiščeno (t. i. sleek), na drugi strani pa neurejen, sproščeni slog. Pri tem niso več v modi spuščeni, padajoči lasje, ki so »ušli« iz spetih, temveč velja zapoved: večje je boljše.

Tupiranje se vrača in z njim asociacija na šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Spet se pojavljajo tudi kitke, in to v neomejenih količinah in različnih stilih.

Kakšna je zmagovalna pričeska?

Težko reči. Zelo odvisno od osebnega stila, predvsem pa od količine las in oblike obraza.

Ob vseh modnih zapovedih je najmočnejša avtentičnost. Točke naj bodo na strani poguma, izražanje svoje osebnosti je najpomembnejše. Nismo tovarna klonov, temveč pristne lepote.

Kaj pa barve, prameni? Ali v Leposlavi naredite tudi trajno, če si jo kdo želi?

Ker nismo klasični frizerski salon, temveč studio, ne barvamo las in ne izdelujemo trajn, temveč samo strižemo in stiliramo.

Obožujemo pa vse barve, pri čemer priporočamo izbiro odtenka, ki pristaja barvni karti posameznika. Tiste drznejše in izrazitejše pa vsekakor spodbujamo, da posežejo po intenzivnih, nenaravnih barvah.

Kaj je najbolj nujno pri jesenski negi las?

Nazaj k osnovam – da si razčešemo lase, ne da bi jih poškodovali, hkrati pa jim namenimo nego in ljubezen. Veliko žensk namreč ne mara svojih las in si želijo tisto, kar ima druga ženska.

Zlasti po poletju, ko smo izpostavljeni močnemu soncu in morski vodi, so lasje bolj izsušeni, zato je nujna uporaba mask. Te so lahko bodisi naravne bodisi kupljene – načeloma velja pravilo, da se z naravnimi lasmi bolje spajajo naravne maske, z barvanimi pa kupljene.

Na katero starostno skupino ste usmerjeni v vašem salonu?

Naš studio nima starostne omejitve. Želimo privabiti kar najširši nabor vseh generacij, ki pa jim je skupna ena želja – počutiti se lepo.

Primarno govorimo o ženskah v starostnem razponu med 25 in 60 let, srčno vabljene pa tudi vse maturantke in valetantke. So pa zelo dobrodošli tudi moški.

Koga izmed znanih Slovencev ali Slovenk bi želeli naličiti in sfrizirati oziroma ali imate že kakšnega ambasadorja, kot je priljubljeno reči?

Naša ekipa je že dolgo uveljavljena na svojem področju – nekateri tudi več kot 25 let –, zato se pravzaprav lahko pohvalimo z glavnino znanih Slovencev, ki so se že zvrstili pod našimi čopiči ali rokami.

Vsekakor se veselimo ponovnega sodelovanja z njimi, seveda pa upamo tudi na nova poznanstva in stike – hkrati pa si srčno želimo, da bodo predvsem zaradi zadovoljstva z opravljenimi storitvami sami postali naši ambasadorji.

Kot že rečeno, verjamemo, da dober glas seže zelo daleč!

Za konec, prosim, Leposlavin univerzalni nasvet za popolno pričesko in ličenje.?

Ne bojte se eksperimentirati in stopiti iz svoje cone udobja – naj pa vam vaša pričeska in ličila vedno prinesejo samozavest in veselje. Prilagodite se svojemu telesu, obrazu, lasem in stilu.

Ob vseh modnih zapovedih je najmočnejša avtentičnost. Točke naj bodo na strani poguma, izražanje svoje osebnosti pa je najpomembnejše. Nismo tovarna klonov, temveč pristne lepote. Lepota vaša, slava naša!