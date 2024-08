Recept za sirup, ki je boljši od bezgovega

V vročih dneh je še posebej pomembno, da se dovolj hidriramo, kozarec vode pa lahko posladkamo tudi z nekaj kapljicami sirupa. Če vam je zaloge bezgovega že zmanjkalo, lahko v tem času napravite novo zalogo, namesto bezga pa uporabite kakšno drugo rastlino. V teh dneh radi pripravljamo na primer metinega, nadvse pa nas je navdušil tudi sirup iz figovih listov.

Če zadnje dni poletja preživljate na dopustu, nikar ne naberite le zaloge fig, temveč tudi liste drevesa, na katerem ta sadež božanskega okusa raste. Figovi listi so namreč izjemno okusni, ko jih zmešamo z vodo in sladkorjem ter iz njih pripravimo viskozno tekočino, ki bo navdušila v pijači ali kot dodatek k sladicam.

Pa ne le, da so figovi listi izjemnega okusa. Vsebujejo tudi obilico vitaminov in mineralov, ki imajo celo zdravilno moč v boju proti vnetemu grlu, kašlju in trebušnim težavam. Skratka, če kje v vaši bližini raste figovo drevo, se še danes odpravite v njegovo bližino, natrgajte njegove liste in pripravite spodnji recept, ki vas bo zagotovo navdušil.

Figovi listi pa lahko postanejo tudi priloga k slanim jedem ali celo sladica. Preverite, kaj vse je mogoče pripraviti iz njih. Stavimo, da jih boste od zdaj naprej na morju vedno natrgali na zalogo.

Sestavine

15-20 svežih figovih listov

1 l vode

500 g sladkorja

sok ene limone

Priprava