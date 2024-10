Recept za kruh, ki ga boste pekli vsak dan (VIDEO)

Buče so neločljivo povezane z našim občutenjem jeseni. Že njihova sončna barva nas spominja na najlepše trenutke letnega časa, velikost in obilnost pridelka pa na to, da je čas za hvaležnost ob darovih narave.

Sestavine

360 g bele mehke moke

225 g mesa buče maslenke

4 žlice oljčnega olja

200 ml mineralne vode

vrečka pecilnega praška

žlička soli

za pest bučnic

Priprava

Pečico vključimo na 180 stopinj, podolgovat pekač za kruh obložimo s peki papirjem. Bučo olupimo in odstranimo peške, nato jo naribamo čim bolj na drobno. Moko, pecilni prašek in sol pomešamo. Drobno nasekljamo tudi bučnice in jih približno polovico stresemo k suhim sestavinam, pomešamo. Dodamo naribano bučo, oljčno olje in mineralno vodo. Vse znova umešamo, da se sestavine enakomerno razporedijo, nato testo preložimo v pekač. Posujemo s preostalimi bučnicami, nekajkrat zarežemo in pečemo približno 50 minut na srednjem vodilu.

