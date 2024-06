Recept za aperol spritz, ki letos narekuje poletne trende pijač

Trend letošnjih koktajlov bomo letos razbrali že na daleč: izbrana barva tekočine v kozarcih bo živo oranžna! Predstavljamo si, da ste si v misli takoj priklicali okus aperola ali podobne mešanice grenčice, mineralne vode in penine. Brez dvoma bomo to klasiko pogosto srečevali ob lepem vremenu, a letos se ji pridružuje še nekaj trendi koktajlov, ki so trenutno na družbenih omrežjih zares opazni.

Poleg skupne značilnosti, da so večinoma videti podobne barve, jim je skupno tudi to, da se držijo stran od velikih in številnih meric alkohola, kar je edino prav, ter so bolj lahkotni oziroma mehurčkasti. Med najbolj znanimi je mimoza, mešanica penine in pomarančnega soka, ki se jo tradicionalno streže ob poznih vikend zajtrkih, poletnih piknikih in tudi porokah. V središču so torej penina in pomaranče v različnih preoblekah. Izjemno razširjen način, kako v teh dneh postreči to pijačo, je, da pomarančni sok zamrznemo v okrogle kocke ter jih postrežemo v kopeli iz penine. Za še boljši vizualni učinek na vrh ledene oranžne krogle dodamo list katerega od agrumov.

...

Pomaranče, mandarine in limone

Na tak način bi lahko postregli tudi mešanico limončela in limonovega soka. Tudi tovrstni koktajl je letos mogoče videti dokaj pogosto, čeprav njegova barva ni oranžna, temveč nekoliko svetlejša rumena. Ko se bo led počasi tajal, se bo tekočina mešala s penino in tako bo imel koktajl iz minute v minuto bolj intenziven okus.

Največji letošnji hit pa so zamrznjeni koktajli. Tudi te pripravljamo v sončnih barvah. Zmiksani so precej podobni svojim, recimo jim prednikom, le da so letos postreženi v ledeni obliki. Kot nekakšna granita. Pripravimo jih kar v blenderju, zanje pa bomo potrebovali precej ledu. Zagotovo boste letos v lokalih pogosto naleteli na ledeni aperol, zaledeneli limončelo in podobne citrusne koktajle.

...

Ledeni aperol spritz

Namig: za takšen trend dodatek alkohola sploh ni nujno potreben. Brez težav si lahko napravimo tudi deviško različico takšne pijače, ki bo ravno tako izjemno okusna in nadvse odlična osvežitev v vročih poletnih dneh.

Za enega.

večji kozarec ledu

2 merici aperola

2 merici pomarančnega soka

2 merici prosecca ali drugegega penečega se vina

rezine pomaranče za okrasitev

Priprava

V blender stresemo led, nato vlijemo ohlajene sestavine. Kose pomaranče prihranimo za okrasitev. Vse sestavine dobro zmešamo, po želji dodamo še kakšno kapljico pomarančnega soka, če se nam pijača zdi pregosta. Vlijemo v kozarec in ga okrasimo z rezino pomaranče.

Priporočamo še: Resnica o jedilnih vrtnicah