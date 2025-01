Raziskava je pokazala, da pitje kave lahko podaljša življenjsko dobo

Študija, objavljena v reviji »Nature Microbiology«, razkriva zanimive povezave med pitjem kave in zdravjem črevesja. Raziskava, ki je vključevala več kot 22.000 udeležencev iz Združenega kraljestva in ZDA, je pokazala, da je bakterija Lawsonibacter asaccharolyticus bolj prisotna pri pivcih kave. Ta bakterija je bila prisotna tako pri pivcih običajne kot tudi brezkofeinske kave, kar nakazuje, da kofein ni glavni dejavnik za njeno prisotnost.

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo pivci kave 4,5- do 8-krat večjo proizvodnjo te bakterije kot tisti, ki ne pijejo kave. Ta podatek nakazuje, da kava lahko pozitivno vpliva na mikrobiom črevesja. Kljub temu pa študija ne ponuja natančnih podatkov o zdravstvenih koristih bakterije L. asaccharolyticus. Znanstveniki so poudarili, da je potrebno več raziskav, da bi natančno razumeli, kako ta bakterija vpliva na zdravje črevesja in celotnega organizma.

Raziskavo je izvedlo podjetje ZOE, ki prodaja prebiotične rastlinske mešanice. Po njihovih besedah ima večina pivcev kave v črevesju visoko prisotnost bakterije L. asaccharolyticus, kar odpira nova vprašanja o vplivu kave na prebavni sistem. »Ta študija predstavlja pomemben znanstveni temelj,« so zapisali v izjavi za javnost. »Ko bomo podrobneje raziskali odnos med kavo in črevesnimi bakterijami, bomo postopoma poglobili razumevanje, kako te interakcije podpirajo zdravje.«

Splošne zdravstvene koristi pitja kave

Raziskava Univerze v Coimbri na Portugalskem je pokazala, da pitje kave lahko podaljša življenjsko dobo. Študija, objavljena v reviji »Ageing Research Reviews«, je razkrila, da zmerno uživanje kave zmanjšuje splošno umrljivost in preprečuje bolezni srca, možganske kapi, raka in bolezni dihal. Avtorji raziskave so ugotovili, da zmerno uživanje kave, pri čemer so optimalne koristi dosežene pri treh skodelicah dnevno, zmanjšuje tveganje za smrt. Poudarili so, da je težko natančno določiti optimalno količino, saj so bile študije izvedene na podlagi samo-poročanih podatkov udeležencev, kar lahko vodi do netočnosti.

Pitje kave je povezano tudi z izboljšanim razpoloženjem in vedenjem pri zdravih odraslih. Kava vsebuje antioksidante in protivnetne spojine, ki pomagajo zmanjšati tveganje za kronične bolezni, kot so artritis, srčni napadi in rak. Antioksidanti v kavi, zlasti klorogenske kisline, imajo močne zaščitne lastnosti proti prostim radikalom, ki lahko poškodujejo celice in povzročijo mutacije, kar vodi do raka.

Kava, čeprav ima številne zdravstvene koristi, vsebuje tudi kofein, ki lahko vpliva na spanje in povzroči nespečnost, če jo uživamo prepozno v dnevu. FOTO: Delo AI

Kava lahko izboljša tudi odziv celic na inzulin, kar zmanjšuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Raziskave so pokazale, da klorogenske kisline in druge spojine v kavi izboljšajo odziv celic na inzulin, kar omogoča boljši nadzor nad nivojem sladkorja v krvi. Poleg tega kava vsebuje spojine, kot sta kafestol in kahweol, ki imajo protivnetne učinke in pomagajo nadzorovati telesni odziv na poškodbe.

Študije so pokazale, da zmerno uživanje kave, tako kofeinske kot brezkofeinske, zmanjšuje tveganje za srčne napade, možganske kapi in srčno popuščanje. Raziskava, objavljena v »European Journal of Preventive Cardiology«, je pokazala, da ljudje, ki pijejo dve do tri skodelice kave na dan, imajo nižje tveganje za bolezni srca in zgodnjo smrt. Ugotovili so, da imajo vse vrste kave – instant, mleta ali brezkofeinska – pozitiven učinek, pri čemer so najboljši rezultati doseženi pri mleti kavi.

Pomembno je omeniti, da kava, čeprav ima številne zdravstvene koristi, vsebuje tudi kofein, ki lahko vpliva na spanje in povzroči nespečnost, če jo uživamo prepozno v dnevu. Zato je priporočljivo uživanje kofeinske kave omejiti na jutranje ure in popoldne preiti na brezkofeinsko različico.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Dailymail, Themanual, Foodandwine, Augustachronicle.