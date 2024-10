Rastlinske jedi na krožniku

Pred tremi leti je izdala svojo prvo knjigo z naslovom Vegansko, preprosto, okusno – veganske sladice. »Prva knjiga z recepti je bila bolj specifična, zato sem se odločila ustvariti še eno z bolj vsestranskimi recepti, ki so primerni za vsakdanjo kuho in si lahko z njimi pripravimo zajtrke, malice, kosila in prigrizke,« pove Nina Bavdek.

Nedavno je izdala novo kuharico Rastlinska kuhinja za vsak dan. »Namenjena je domači kuhinji, posebno ljudem z alergijami, intolerancami in tistim, ki iz drugih raz­logov ne želimo uporabljati živalskih izdelkov. Z njo poskušam približati bolj zdrav način življenja tudi vsem, ki bi radi izboljšali svoje prehranjevalne navade z okusnimi rastlinskimi jedmi.«

NIna Bavdek FOTO: Osebni arhiv

Avtorica dodaja, da so preprosti rastlinski recepti pripravljeni z dostopnimi sestavinami, ki jih lahko najdemo v vsaki večji trgovini. Nina Bavdek spodbuja ustvarjalnost v kuhinji in iz knjige Rastlinska kuhinja za vsak dan v pokušino ponuja recepte za tri jedi, ki bodo pogrele v hladnejšem delu leta.

Cimetovi razpokančki

»Cimetovi razpokančki so hrustljavi veganski piškoti, ki bodo navdušili vse ljubitelje cimeta. S svojo krhko teksturo in bogatim cimetovim okusom so popolni za vsako priložnost – bodisi za popoldanski čaj bodisi kot sladko darilo za prijatelje. Iz navedenih sestavin dobimo približno 20 piškotov.«

Potrebujemo:

130 g rastlinskega masla ali margarine

50 g rjavega sladkorja

10 g vaniljevega sladkorja

zvrhano žličko cimeta

pol žličke sode bikarbone

80 g bele moke tipa 500

80 g pirine polnozrnate moke

50 g fino mletih ovsenih kosmičev

2 žlici ovsenega napitka

2 žlički jabolčnega kisa

3 žlice rjavega sladkorja in žličko cimeta za posip

Cimetovi razpokančki FOTO:Nina Bavdek

Priprava:

Pečico segrejemo na 170 stopinj Celzija.

Vse sestavine dobro zmešamo v posodi, najprej z žlico ali vilicami, nadaljujemo z rokami. Če se nam masa še vedno lepi na prste, dodamo še malo moke.

Iz mase oblikujemo kroglice enake velikosti (20 kroglic po 21 g) in vsako povaljamo v mešanici rjavega sladkorja in cimeta.

Zlagamo jih na peki papir na večji pekač, tako da je med njimi nekaj prostora, saj med peko narastejo.

Pečemo 15 minut v prej ogreti pečici in piškote postrežemo ohlajene.

Bučni curry s čičeriko

»Čeprav se v receptu zdi veliko sestavin, je priprava preprosta, rezultat pa ne bo razočaral ljubiteljev curryja. Bučo hokaido lahko kuhamo in pečemo z lupino, saj je užitna, le prej preverimo, da je lokalna in ekološka.

Svež paradižnik lahko pozimi zamenjamo s tistim v pločevinki. Če imamo raje bolj pikantno, dodamo kajenski poper ali čili.«

Potrebujemo (za štiri osebe):

500 g buče hokaido

pločevinko čičerike

veliko čebulo

3 do 4 stroke česna

rdečo papriko

2 srednje velika korena

2 paradižnika

200 g špinače

pol žličke naribanega ingverja (po želji)

3 žlice paradižnikovega koncentrata

3 žlice svetle sojine omake

pločevinko polnomastnega kokosovega mleka

žlico rjavega sladkorja

rastlinsko olje

žličko soli

pol žličke popra

žlico curryja v prahu

pol žličke mlete kumine

pol žličke kurkume

pol žličke dimljene paprike v prahu

Bučni curry s čičeriko FOTO:Nina Bavdek

Priprava:

Očistimo in pripravimo zelenjavo ter preostale sestavine. Na koščke narežemo bučo, paradižnika, papriko, korenje ter sesekljamo čebulo in česen.

V velikem loncu na rastlinskem olju pražimo čebulo od dve do tri minute, da se zmehča. Med mešanjem dodamo ščep soli.

Dodamo nasekljano korenje, na kocke narezano rdečo papriko, nariban ingver in nasekljan česen. Pazimo, da se česen ne zažge.

Na hitro popražimo in dodamo na kocke narezana paradižnika.

Ko se zelenjava zmehča, primešamo paradižnikov koncentrat s sojino omako, nato še bučo, začimbe, sladkor ter zalijemo s približno 7 dl vode. Dodamo čičeriko s tekočino in pustimo, da zavre. Nazadnje primešamo nasekljano špinačo in kokosovo mleko.

Na srednje močnem ognju kuhamo približno pol ure. Nato dodamo začimbe po okusu in postrežemo.

Za gostejši curry malce zmešamo s paličnim mešalnikom ali dodamo žlico moke, zmešane v hladni vodi, za zgostitev. Kadar gostimo z moko, je treba še enkrat prevreti.

Postrežemo z rižem, kuskusom ali kruhom naan.

Ameriške palačinke

»V primerjavi z našimi palačinkami so ameriške manjše, debelejše in bolj puhaste. Privoščimo si jih lahko za zajtrk, malico, kosilo ali večerjo.

Za čokoladno različico lahko damo v testo kakav ali čokoladne kapljice, lahko pa jih tudi prelijemo s čokoladnim prelivom. Za palačinke brez glutena uporabimo ustrezno moko.«

Potrebujemo (za dve osebi):

150 g bele moke

vaniljev sladkor

žlico rjavega sladkorja

žlico pecilnega praška

ščep soli

2 dl rastlinskega napitka

žlico jabolčnega kisa

sveže maline in borovnice

javorjev sirup za preliv

Ameriške palačinke

Priprava:

Vse sestavine zmešamo z metlico ali električnim mešalnikom.

Pustimo počivati deset minut.

Ogreto ponev namastimo s kokosovim oljem in z zajemalko vlijemo testo.

Ko rob palačinke malce odstopi od ponve, je čas, da jo obrnemo in pečemo na drugi strani še približno minuto.

Palačinke prelijemo z javorjevim sirupom in postrežemo s sadjem.

Avtorica receptov in fotografij: Nina Bavdek/Rastlinska kuhinja za vsak dan