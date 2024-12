Zelo priročno: krasno testo, iz katerega lahko naredimo več vrst piškotov

Te dni že pošteno diši po rogljičkih, linških piškotih, ježkih in medenjakih, za katere si marsikdo vzame ure in ure časa. A nimamo vsi žilice, da bi se temu tako zvesto posvetili, zato je recept, ki ga je z nami delila Jasmina Pirnar Krope – Yaska, kot naročen. Še posebno se ga bodo razveselili mladi starši, ki bodo v kopici obveznosti in otroških dogodivščin na zelo enostaven in predvsem hiter način ustvarili pladenj pisanih piškotov.

...

Kako je to sploh izvedljivo? Ko je enkrat osnovno testo narejeno, ga razdelimo na toliko delov, kolikor vrst piškotov si zaželimo. V ene vmešamo kakav, druge bomo oblikovali v kroglice, jih pomočili v beljake in mandljeve lističe, v tretje bomo vgnetli belo čokolado in pistacije ter naredili cookije. Čeprav vse to ustvarimo iz ene same osnove testa, se med seboj zelo razlikujejo tako po okusu kot obliki oziroma videzu.

To je eden tistih receptov, ki nam pomagajo, da z malo truda ustvarimo nekaj posebnega in lepega. Prepričani smo, da je škatla teh piškotov lahko čudovito darilo: zapakirajmo jih v lične škatle, zavežimo z vrvico in okrasimo s smrekovo vejico. Obdarjenci bodo navdušeni!

...

Sestavine za osnovo testo (40 do 45 piškotov)

120 g sladkorja v prahu

250 g masla (mehko, sobne temperature)

350 g moke (pol gladke, pol ostre)

1 žlica vaniljeve arome

Priprava osnovnega testa

Z mešalnikom stepemo zmehčano maslo in sladkor. Mešamo, dokler ne dobimo svetle in lahke kreme (do 5 minut). Dodamo vaniljo in pomešamo, postopoma pa še presejano moko, da dobimo lepo kepo testa. Testo razdelimo na toliko enakomernih delov, kot bomo imeli vrst piškotov. Berite dalje TUKAJ, kjer z vami delimo nadaljevanje recepta.

Če nam čas ne dopušča, da bi dokončali peko, oziroma nam ostane kaj testa, ga lahko zavijemo v prozorno folijo za živila in shranimo za nekaj dni v hladilnik, lahko pa ga tudi zamrznemo in uporabimo drugič.

...