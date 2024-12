Vojvodinjin krompir: aristokratski cvetovi iz pireja

Vojvodinjin krompir je med kulinaričnimi navdušenci in strokovnjaki bolj znan po izvirnem imenu les pommes duchesse, kar nakazuje, da je specialiteta nastala v francoski kuhinji. Kot je pogosto pri svetovno znanih jedeh, nastalih v bolj ali manj oddaljeni zgodovini, tudi za vojvodinjin krompir obstaja več teorij oziroma zgodb, kdaj, kdo in komu ga je prvič postregel. Skoraj zagotovo je ta preprosta jed prefinjenega videza nastala v 18. stoletju na dvoru kralja Ludvika XV., komu je bila namenjena, pa ni povsem jasno.

Ali je posebno krompirjevo jed glavni dvorni kuhar pripravil za angleško ali burgundsko vojvodinjo, pravzaprav ni pomembno, dejstvo pa je, da mu je kreacija izjemno uspela. Iz pireja je namreč pripravil rahle, puhaste, a hkrati hrustljave kupčke, ki še danes navdušujejo ljubitelje krompirja po vsem svetu. Kolikor je znano, so recept prvič zapisali leta 1746 v kuharski knjigi z naslovom La Nouvelle Cuisinière Bourgeoise, nujna sestavina vojvodinjinega krompirja pa je jajčni rumenjak.

Seveda so kasneje profesionalni kuharji in gospodinje recept prilagajali različnim okusom in dodajali sestavine, predvsem začimbe, pogosto pa se v jedi znajde tudi nariban parmezan. Poseben okus krompirjevim kupčkom daje muškatni orešek, ki je prav tako malone nepogrešljiv dodatek. Če imamo radi pikantne jedi, dodamo ščepec pekoče paprike, ki bo krompirju dala tudi privlačno barvo, ne moremo pa zgrešiti niti s svežimi nasekljanimi zelišči, na primer rožmarinom.

Vojvodinjin krompir pripravimo iz sveže pripravljenega pireja, za katerega krompir skuhamo v koščkih ali pa celega. Lahko bi ga tudi spekli, celega in neolupljenega. Seveda pa lahko uporabimo pire, ki je ostal od kosila, preprosto mu primešamo rumenjake in po želji začimbe. Ko se mudi, lahko posežemo tudi po že pripravljeni masi za krompirjeve krokete.

Krompirjeve kupčke najlažje oblikujemo s pomočjo dresirne vrečke z izbranim nastavkom. Tako bomo pričarali zvezdice ali cvetove, če želimo, da bodo res dobro zapečeni, jih, preden gredo v pečico, premažemo še s stopljenim maslom. Pečemo na visoki temperaturi 200 stopinj, dovolj bo okoli 15 minut.

Vojvodinjin krompir (recept)

Vojvodinjin krompir postrežemo k prazničnim jedem, pečenemu mesu, ribam, lahko pa tudi le z izbrano omako ali svežo solato. Od navadnega pireja se ne razlikuje le po videzu, temveč tudi po tem, da je zapečen, kar mu daje poseben hrustljav okus. Krompir skuhamo v slani vodi, lahko celega ali narezanega na koščke, nekateri recepti pa priporočajo, da ga pripravimo iz pečenega krompirja.

Za 4 osebe.

1 kg škrobnatega krompirja

2 žlici grobe soli

200 g masla

4 rumenjaki

nariban muškatni orešek, poper

Priprava

Krompir olupimo in narežemo na enakomerne koščke. Skuhamo v slani vodi ter dobro odcedimo. Pečico vključimo na 200 stopinj. Pustimo, da vsa tekočina izhlapi, potem krompir pretlačimo skozi sito, tako da dobimo gladek pire. Solimo in popramo, dodamo ščepec muškatnega oreška in 100 g masla, ki smo ga ogreli na sobno temperaturo. Dobro premešamo, da se vse sestavine enakomerno razporedijo, in pustimo, da se ohladi. Potem dodamo razžvrkljane rumenjake in temeljito premešamo, da dobimo povsem gladko zmes. Pekač obložimo s peki papirjem. Pire nadevamo v brizgalno vrečko z zvezdastim nastavkom in na pekač nabrizgamo za jušno žlico velike kupčke. Na vsak kupček lahko damo še košček masla. Pečemo deset do 15 minut, krompir mora biti zlato rjavo zapečen s hrustljavo skorjo.

