Slovenka z nenavadno službo: iz vaših domov odpravlja navlako

Tina je mama dveh otrok, ki se je med starševskim dopustom težko soočala z bremenom dejstva, da mame nimajo desetih rok in več ur dneva od ostalih.

Kako organizirati dom, da nas navlaka v njem ne duši? Za začetek tako, da si iskreno priznamo, katere stvari nam jemljejo prostor in energijo, a nam ne vračajo ničesar pozitivnega.

Kako je iz tega naredila kariero in ali je njen dom vedno kot iz kataloga, smo preverili v tokratnem intervjuju.

Kako se je začela vaša zgodba z organizacijo domov in kaj ste počeli, preden ste si iz tega naredili službo?

Med mojo drugo porodniško sem imela poleg dojenčice doma tudi prvorojenca, ki je bil takrat star dve leti in pol. Vse v domu me je začelo dušiti. S prihodom otrok pride tudi kup novih stvari in naenkrat so se začele kopičiti, predali polniti, tla niso bila več prazna in nalagali smo že na vrh komode.

Dojenčica ni dobro spala, ni se marala voziti ne v vozičku, ne avtu, zato smo bili res veliko doma. Tako vso navlako gledaš vsak dan in poleg vseh novih nalog, ki jih prinese materinstvo, je to še ena stvar, ki te obremenjuje. Še ena stvar, ki bi jo morala, pa ti ne uspeva. Padla sem v začaran krog.

Ko sem se poglobila v to, sem spoznala, da ima (ne)urejen dom vsekakor velik vpliv tudi na naše počutje. Če je prva stvar, ki jo zjutraj vidim, kup neorganiziranih stvari, se moj dan začne slabše. Tako sem se lotila odstranjevanja navlake, ki nam več ne služi. Z vsako odnešeno škatlo, ki je zapustila naš dom, sem se počutila lažjo ...