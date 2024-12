Praznična pečenka: štefani s slanino

Na lestvici prazničnosti pečenk se klasična štefani pečenka ne uvršča v sam vrh, saj se pogosto znajde na mizi tudi, ko ne obeležujemo česa izrednega. A ko Štefki oblikujemo okrogel stas in ji sešijemo srajčico iz slanine, se lahko ponosno prikotali na vsako praznično mizo.

Markantna dama si zasluži tudi imenitno spremstvo. Za živahnost poskrbi maslen grah s česnom, ki ga ne kuhamo v vodi, temveč le sotiramo z maslom in česnom. Okus in barva tako ostaneta v kozici.

Pečenke brez omake pač ni in tale je za vse prste polizat: gre za pečenkino (gravy) omako, v katero moramo obvezno vključiti suhe jurčke za eksplozijo umami okusa in sokove, ki so ostali po peki pečenke.

Sestavine

Pečenka

3 žlice olja

120 ml mleka

jajce

1 čebula

2 stroka česna

po pol žličke majarona in timijana

žlička sladke mlete paprike

1 kg mletega mesa (pol puste govedine, pol mastne svinjine)

100 g suhe žemlje

5 kuhanih jajc

50 ml sladke smetane

žlica sesekljanega svežega peteršilja

2 žlički soli

pol žličke popra

150–200 g rezin slanine

Česnov grah

50 g masla

2 stroka česna

500 g zamrznjenega graha

pol žličke soli

ščepec popra

žlica vode

Omaka iz suhih jurčkov

3 žlice olja

pest sušenih jurčkov

2 manjši čebuli

2 stroka česna

5 vejic timijana

2 žlici moke

sol, poper

1,5 dl suhega belega vina

400 ml dobre goveje juhe

Priprava

Štefani pečenka: ponev pristavimo na srednji do močan ogenj. Vanjo vlijemo olje in na njem popražimo na drobne kocke narezano čebulo, da postekleni. Dodamo fino sesekljan česen, majaron, timijan in mleto papriko. Mešamo in pražimo kako minutko. Žemljo grobo sesekljamo, jo stresemo v posodico in prelijemo z mlekom in smetano. V skledo stresemo mleto mešano meso, popraženo čebulo in česen. K mesu dodamo še namočeno žemljo, jajce, sesekljan peteršilj, sol in poper. Mesno zmes dobro premešamo in pregnetemo z dlanmi. Pečico vključimo na 190 stopinj. V model za šarkelj razporedimo rezine slanine, da se robovi ravno prekrijejo, dodamo polovico mesne mase in oblikujemo kanal, v katerega razporedimo kuhana in olupljena jajca. Z drugo polovico mesne mase pokrijemo jajca in temeljito zapolnimo vrzeli med njimi. Meso potlačimo in poravnamo, nato navznoter prepognemo slanino v modelu, po vrhu pa razporedimo še nekaj rezin, da povsem prekrijemo meso. Na model položimo najprej list peki papirja, nato še navzdol obrnjen pladenj za peko. Vse skupaj zagrabimo in zvrnemo na glavo, da pečenka čmokne iz modela na pekač. Pečemo jo 10 minut pri 190 stopinjah, nato temperaturo zmanjšamo na 170 stopinj in pečemo še 40–50 minut. Po peki jo pustimo 5 minut, nato jo prenesemo na servirni pladenj. Sokove od peke prilijemo k omaki iz suhih jurčkov, ki jo med peko pripravimo takole: čebule in česna ne lupimo, a odstranimo morebitne umazane plasti. Čebulo z lupino narežemo na tanke krhlje, stroka česna pa le stremo. Pest sušenih jurčkov splaknemo pod toplo vodo in jih grobo sesekljamo. V kozici nad srednje močnim ognjem segrejemo olje, na njem pa počasi pražimo kose čebule 8 minut. Dodamo česen, sušene jurčke in timijan in med mešanjem pražimo 3 minute. Prilijemo vino in kuhamo, da povre, nato po vsem skupaj potresemo moko. Med mešanjem pražimo še minutko in prilijemo vročo govejo juho. Omako ob brbotanju kuhamo 20 minut. Na koncu vanjo vlijemo še sokove od pečenke, nato jo precedimo skozi fino cedilo. Solimo in popramo po okusu.

