Napake pri pripravi zrezkov

Za ljubitelje mesa je sočen, rjavo zapečen steak prava poslastica, katere priprava se ne zdi preveč zahtevna. Meso začinimo, položimo v ponev z vročim oljem, popečemo, obrnemo, še malo pečemo in kosilo je tu. To je res osnova, a kdor se je že kdaj lotil priprave, dobro ve, da je rezultat lahko kljub izbranemu mesu klavrn. Morda je zrezek trd, preveč pečen, premalo slan, pa še bi se našlo.

Izbira in priprava mesa

Začne se pri izbiri mesa, pri ceni je najbolje zamižati, saj so kakovostni kosi praviloma dragi. Izberemo na primer pljučno, hrbet s kostjo ali rostbif, če nismo vešči, poprosimo za nasvet mesarja. Biti mora dobro uležano, preden gre v ponev, pa ga za pol ure postavimo na sobno temperaturo. Potem ga dobro posušimo s papirnato brisačo in natremo s soljo in grobo mletim poprom. Meso, ki ga damo peči neposredno iz hladilnika, bo dobilo neprivlačno sivo barvo, še zlasti izrazito, če bo vlažno. Prav tako je pomembno, da meso začinimo, saj bodo začimbe med pečenjem prodrle v notranjost. Poleg soli in popra uporabimo še sveža zelišča, na primer rožmarin, ali meso natremo s strtim česnom.

...

Prebadanje z vilicami

Preden dobimo občutek, kdaj je meso pečeno, se moramo nekako znajti. Najslabša izbira je, da ga prebodemo z noževo konico ali vilicami. Pri tem namreč iztečejo sokovi, zaradi katerih je zrezek sočen in mehak, posledica pa bo trdo, presušeno meso. Najbolje, da ga na zelo vročem olju popečemo na hitro, minuta z vsake strani bo dovolj, potem pa še nekaj minut na malo manj vroči maščobi. Če ne znižamo temperature, so zrezki v nevarnosti, da bodo prepečeni in presušeni. Tu bodo sicer največ naredile izkušnje, čas pečenja je namreč odvisen od vrste in debeline mesa, kakovosti ponve in seveda od tega, kako pečen zrezek želimo.

...

Brez počitka

Zadnja večja napaka, ki lahko pokvari odličen rezultat, je, da meso razrežemo in postrežemo takoj, ko ga vzamemo iz ponve oziroma z žara. Pustimo ga počivati na deski za rezanje deset minut, vmes ga enkrat obrnemo. Da bo ohranilo toploto, ga pokrijemo s kosom alufolije. V času počitka se bodo sokovi enakomerno porazdelili po kosu mesa.

...

