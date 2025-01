Kako naredimo domače ocvirke

Ocvirki so tipična in nepogrešljiva jed, ki so jo nekoč pripravljali na kolinah, v masti pa so ostali uporabni nekaj mesecev, do pomladi. Pripravljeni so iz hrbtnega dela slanine, na katerem je še nekaj mesa.

Danes si jih lahko privoščimo vse leto, v trgovini lahko kupimo različne vrste, večje ali manjše, suhe ali v masti, tudi v zaseki. Če pogledamo v zgodovino, so jih po posameznih pokrajinah, krajih in celo po hišah pripravljali vsak malce po svoje, kar je dalo tudi zgoraj naštete razlike. Danes je to bolj stvar okusa, pa ne glede na to, ali jih kupimo ali se priprave lotimo sami na katerem koli koncu Slovenije. Ocvirke najdemo tudi po drugih evropskih kuhinjah, predvsem tam, kjer so tradicionalno redili prašiče, pripravljajo pa jih podobno kot pri nas.

Za drobne, take, kot so jih nekoč ponujale prleške gospodinje, so slanino preprosto zmleli v mesoreznici, medtem ko so jih denimo na Dolenjskem narezali na večje kose, tudi tri, štiri centimetre. Podoben recept najdemo tudi v srbski kuhinji, kjer jih še danes pogosto pripravljajo v velikih kotlih na prostem.

...

Priprava ocvirkov

1. Ko je slanina pripravljena, je nadaljnji postopek podoben, slanino najprej dobro nasolimo in premešamo ter pustimo stati na hladnem čez noč.

2. Potem jo stresemo v velik lonec in začnemo počasi segrevati. Ker se mast ne stopi takoj, bi se lahko slanina prismodila, zato na začetku dolijemo malo vode. Nekateri recepti priporočajo mleko, zaradi katerega naj bi bili ocvirki bolj hrustljavi.

3. Prav tako je pomembno, da jo cvremo počasi in vmes večkrat premešamo. Ko je mast povsem tekoča, bodo koščki mesa oziroma ocvirki plavali v tekočini, cvremo pa jih do želene barve in hrustljavosti.

4. V tekočo mast dodamo začimbe, lovor, poper, ponekod tudi klinčke in cimet. Za bolj poln okus v lonec vroče masti stresemo še na četrtine narezano čebulo ali dve.

5. Ocvirki so pripravljeni, ko splavajo na površino. Takrat jih s penovko poberemo iz lonca in odcedimo. Iz tekoče masti poberemo še začimbe in čebulo.

Kako jih pospraviti: na suho ali v masti?

V prvem primeru jih stresemo v cedilo in potlačimo, da iztisnemo čim več tekočine. Če jih pripravljamo večkrat in v večjih količinah, je smotrno investirati v posebno prešo za ocvirke. Ta je, mimogrede, uporabna tudi za stiskanje sadja v sok. Suhe ocvirke spravimo v steklene kozarce, lahko pa jih, kot smo že zapisali, zalijemo z maščobo, v kateri so se cvrli. Ti bodo dlje obstojni od suhih.

