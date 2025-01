Hopel popel s kislim zeljem (VIDEO)

Hopel popel izvira iz Berlina, v originalu pa se ji reče »hops« (poskok) in »popelig« (navaden). Sestavljena je iz sestavin, ki jih imamo doma pogosto na zalogi. Glavne sestavine so krompir, čebula in meso, ki ga lahko uporabimo glede na okus ali pa porabimo ostanke od kakšnih drugih jedi, recimo slanino, kranjsko klobaso, panceto, šunko. Vse skupaj prelijemo z jajčno mešanico, da dobimo nekakšno krompirjevo omleto oziroma tortiljo.

Gre za nasitno jed, ki paše prav v tem zimskem času. Sicer pa jo lahko obogatimo tudi s sezonskimi sestavinami, kot je trenutno kislo zelje, spomladi šparglji ...

Sestavine

Za 4 osebe oziroma posodo premera 26 cm.

800 g krompirja

1 par kranjske klobase

1 čebula

250 g kislega zelja

3 jajca

80 ml mleka (4 do 6 žlic)

sol, poper po okusu

Ostalo

2 do 3 žlice drobtin ali stari kruh

2 do 3 žlice mladega sira (ribanega)

šopek drobnjaka (nasekljanega)

Priprava

Krompir skupaj z lupino skuhamo, olupimo in narežemo na rezine. Na tanjše rezine narežemo tudi kranjsko klobaso. Pečico vključimo na 200 stopinj. V ponvi na nekaj maščobe popražimo nasekljano čebulo in rezine kranjske klobase. Dodamo krompir, solimo in popramo po okusu ter vse skupaj premešamo in pražimo nekaj minut. Jedi primešamo še kislo zelje. Jajca zmešamo z mlekom in jih nežno začinimo s soljo in poprom. Krompir in ostalo, kar je v ponvi, prelijemo z jajci in posujemo z drobtinami. Hopel popel prestavimo v pečico za 20 minut, da se po vrhu naredi zlatorjava zapečena skorjica. Pečeno jed postrežemo z naribanim sirom ter nasekljanim drobnjakom.

