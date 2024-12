Adventni Celovec: kaj nas je navdušilo in kakšne so letos cene

Klobas(ic)e vseh vrst

Le kaj je tisto, kar ne sme manjkati na avstrijskih (in nemških, a tudi slovenskih in zagrebških) prazničnih stojnicah? Klobase, seveda. V Celovcu smo opazili klobase z žara, frankfurtske, s karijevim kečapom dopolnjene Currywurste, avstrijske različice kranjskih s sirom oziroma Käse­krainer, hrenovke ...

Postrežejo jih s praženim krompirjem, zeljem, v kajzericah ali štručkah. Mi smo se odločili za klasiko, imenovano Grillwurst, ki je po okusu zelo podobna prekajeni klobasi z dodatkom popra, medtem ko po obliki in fino mleti vsebini spominja na hrenovko. Zraven smo dobili zajetno mero praženega krompirja kot tudi tatarske omake in gorčice ter zelo tanko rezino črnega kruha. Za bogato porcijo smo odšteli 12,50 evra.

Cene klobas se začnejo pri 8,5 evra (in se nato vzpenjajo, odvisno od vrste klobasice in priloge).

Koroški skutni krapi

Ena od jedi, značilnih za Celovec in okolico, so koroški skutni krapi. To so večje polnjene testenine, nadevane s skuto, zelišči in krompirjem. Na prazničnih stojnicah jih postrežejo tako, da jih obilno zabelijo s prepraženimi ocvirki, zraven pa v drugi posodici dodajo še zeljnato solato, fino začinjeno s kumino. Če boste jed naročili v nemščini: Käsnudel mit Krautsalat und Grammerl.

Cena za zajeten obrok nadevanih koroških testenin, postreženih z ocvirki in skodelico zeljnate solate: 13,50 evra.

Sendviči po avstrijsko

Predvsem domačini so na prazničnih stojnicah naročali kajzerice z različnimi mesnimi dodatki in to so bile klobase ali rezine svinjske pečenke. Tu pa je bilo še nekaj zelo značilnega za nemško in tudi avstrijsko kulinariko: mesni sir v kajzerici. Nadvse preprosta jed – prerezana kajzerica, dopolnjena z rezino mesnega sira.

Od preprostih sendvičev, ki potešijo prvo lakoto, je na celovških stojnicah še nekaj znanih klasik, kot sta toast s šunko in sirom ali hotdog. Če boste zasledili sendvič bosna, še to pojasnilo: to je v Avstriji zelo priljubljena jed, gre pa za štručko, pogreto v rebrastem pekaču, v katero je zataknjena posebna klobasica. Izvira iz Salzburga, kjer smo se lani pozimi prepričali, da je v starem delu mesta pred majhnim kioskom, v katerem vse od leta 1950 deluje lokal Balkan Grill Walter, še danes velika gneča. Zakaj takšno ime? Ker se je iz tistih koncev v Avstrijo priselil izumitelj priljubljene klobasice.

Cena sendviča z mesnim sirom: 3,5 evra. Toast s šunko in sirom stane 5,5 evra, hotdog med 4,5 in 6 evrov (odvisno od dodatkov). Za bosno boste odšteli 9,5 evra.

Bi kaj sladkega?

Sladkosnedi bodo Celovcu težko izbrali, saj je ponudba sladic res pestra. Nekatere stojnice ponujajo samo sladkarije, druge so močno okrašene z lectovimi srci. Nam se je v spomin najbolj vtisnila stojnica slaš­čičarne Cimzar, ki deluje v Celovcu od leta 1977. Njihove sladice je mogoče najti na različnih koroških sejmih, v adventno okrašenem Celovcu pa imajo res raznoliko izbiro. Poleg dobro znanih, med katerimi so jabolčni in skutni zavitki, flancati in kremne rezine, so tu še vpadljivo rožnate rumove kocke, imajo pa tudi zanimivosti, denimo kolutke slastnega ananasa, ki jih nataknejo na palčko in oblijejo s čokolado. Ne manjkajo niti značilne decembrske klasike: s sladkim rdečim oblivom prelita jabolka, nataknjena na palčko, praženi mandlji in še kaj bi se našlo.

Merica praženih mandljev (150 g) stane 5,5 evra.

Kuhanček na Starem trgu

Medtem ko je Novi trg (Neuer Platz) bolj v znamenju hrane, je na nekaj minut hoje oddaljenem Starem trgu (Alter Platz) do konca decembra postavljenih nekaj stojnic s kuhanim vinom in drugimi zimskimi napitki. Zanimivo pa je to: na prvem mestu med pijačami ni kuhano vino (Glüwein), temveč kuhan mošt oziroma Glümost. To je značilen napitek, ki ga najdemo na avstrijskih decembrskih sejmih. Narejen je na podoben način kot nam dobro znani kuhanček, le da namesto vina pogrejejo jabolčni mošt enega od lokalnih pridelovalcev. Seveda smo poskusili – ni se nam zdelo, da bi vseboval kaj veliko alkohola, je pa imel lepo zaokrožen okus, ki mu je piko na i dodala ravno pravšnja merica zimskih začimb.

In cene? Skodelica kuhanega mošta stane 4,60 evra, kuhano vino 4,80 evra.

