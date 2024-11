Pridirkal je še terramar (FOTO)

Leto 2024 še ni končano, a počasi se že lahko lotimo letošnje analize. Če vzamemo pod drobnogled avtomobilski trg, je to leto precej zaznamovala Cupra. Po vseh novostih in prenovah je zdaj tukaj še športni terenec terramar. Za lažjo predstavo je verjetno najbolje, da zapišemo, da gre za Cuprino izvedbo VW tiguana ali za sorodnika audija Q3. Torej klasični športni terenec, kar pri modelu terramar velja za obe besedi. Po dimenzijah je terenec, hkrati pa se lahko pelje precej športno. Sploh če izberete najmočnejši motor. Večji od formentorja Na pogled niti ne deluje tako velik, ampak mere so j...