Poročna vabila, ki jih izdelamo sami, so še bolj posebna

Če imamo v sebi kanček ustvarjalnosti in dovolj časa, je to že dovolj, da se izdelovanja poročnih vabil lotimo sami. Takšna bodo namreč še bolj posebna in osebna ter čisto po naših željah. Seveda to ne pride v poštev, če si želimo na dogodku sto ali več ljudi, s tako obsežnim projektom si bomo namreč nakopali zgolj slabo voljo in nervozo, kar pa seveda ni naš namen.

Skladati se morajo s temo in barvami poroke.

Preden se lotimo izdelovanja vabil, moramo vedeti, kakšna bo tema celotne poroke in kakšnih barv si želimo, saj morajo biti vabila s tem skladna. Nato izberemo papir in dodatke. Ker se letos, kot smo že pisali, trajnost z različnih področij življenja prenaša tudi na poroke, ne bomo zgrešili, če za voščilnice izberemo recikliran papir, nekoliko tršega, seveda. Če obožujemo čipke in bodo te tudi na obleki in drugih dekoracijah, jih vključimo na vabila, kar lahko storimo na več načinov. S čipko denimo zgolj popestrimo druge elemente ali pa čisto na koncu z njo prevežemo vabilo.

Če obožujemo čipko in bo ta na nevestini obleki, jo uporabimo tudi na vabilih.

Najbolj trajnostno se lahko poroke lotimo, če izberemo rustikalno temo, saj se k njej krasno podajo mnogi ekološki materiali, denimo juta, pa slama, sezonsko divje cvetje, les … Vse te elemente zelo enostavno vključimo tudi na vabila. Trak iz jute na primer uporabimo namesto drugih trakov ali čipk, tanke rezine lesa v poljubnem vzorcu razporedimo na prvo stran vabila, dodamo šopek slame ali divje cvetje, ki smo ga najprej posušili in stisnili, in podobno.

Cvetje stisnemo in posušimo. FOTO: Svrid79/Getty Images

Če vabil ne bomo pošiljali, temveč jih bomo povabljencem izročili osebno, lahko vabilo okrasimo tudi s svežim cvetjem, tisti bolj sentimentalni, ki bi ga želeli spraviti za spomin, pa lahko cvetje nato sami posušijo. Hitro in enostavno vabila izdelamo tudi tako, da izberemo poljubno rastlino ali več njih, odlično se denimo obnesejo praprot, detelja in list ginka, jo položimo na papir in poškropimo z barvnim sprejem.

Zanimive rastline položimo na podlago in prekrijemo z barvnim sprejem. FOTO: Olha Kambur/Getty Images

Če smo za temo poroke izbrali morje, brez školjk ne bo šlo. Če imamo dovolj časa, se odpravimo na obalo in jih poiščemo tam, sicer pa so na voljo tudi v vseh trgovinah s pripomočki za ustvarjanje. Morsko vabilo lahko popestrimo z drobnim peskom, tudi tega naberemo sami ali ga kupimo, na podlago pa ga enostavno prilepimo.

Morske teme ni brez školjk. FOTO: Konoplytska/Getty Images

Močnejše lepilo s čopičem čim bolj enakomerno razmažemo po izbrani površini in po njem nato izdatno posujemo pesek oziroma mivko. Odvečni bo odpadel, ko bomo papir stresli, na koncu pa vse še poškropimo z lakom za lase. Pri morski temi lahko uporabimo še manjše kamenčke, posušene borove iglice in vse, kar nas spominja na morje in poletje.

Uporabimo najljubšo fotografijo. FOTO: Peopleimages/Getty Images