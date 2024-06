Polže z vrta prežene živilo, ki ga zagotovo imate doma

Britanski televizijski zvezdnik Tom Allen, najbolj znan po vlogi voditelja oddaje The Great British Bake Off: An Extra Slice, v kateri tekmujejo profesionalni kuharji, je odkril trik, ki z vrtov prežene polže, piše The Sun.

Na svojem instagram profilu je pokazal vrt brez teh požrešnih obiskovalcev in zaupal, da se je pred njimi zavaroval s pomočjo česna.

Celo glavico česna je po njegovih navodilih treba kuhati nekaj ur. Ko tekočina izpari, stroke spasirajte skozi cedilo. Nastane česnova zmes, ki jo razredčite s polovico litra vode in mešanico razlite po vrtu.

»Sam uporabljam to metodo, ki je učinkovita, ob tem vrt še lepo diši,« je povedal.

V čem je skrivnost?

Česen vsebuje snov alicin, ki mu zagotavlja značilen vonj, katerega polži ne marajo. Če ti vendarle pridejo v stik z zmesjo, je zanje usodna.

V pomoč je lahko česen. FOTO: Amarita/Gettyimages

Tomov video je navdušil mnoge, ki so delili svoje načine v borbi proti škodljivcem.

»Cimet je rešitev, polži ga sovražijo,« je svojo izkušnjo delil eden od vrtnarjev, drugi pa zaupal, da se polžev skuša znebiti zgolj pobiranjem in tako pred njimi varuje posevke. V igri so tudi race tekačice, eden od sledilcev je zaupal, da uporablja mleko:

Na vrt postavi krožniček z njim, ko se ob napitku zberejo polži, jih pobere.

Privablja jih sladka lubenica. FOTO: Shutterstock

Podobno deluje trik z lubenico: rezine te močno privlačijo polže, ti se zato zberejo na sadežu in lahko jih je pobrati.